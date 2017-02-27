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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3052305330543055>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 02:06

Монолог немца.
Вы только не думайте, что я суперинтендант знаю и умею лучше вас. Моё образование равно вашей бурсе. И рассчитываем на то , что вы будете в фарватере компаниии И я имея образование капитана, никогда не пойду работать по специальности. Потому что вы- наша надежда и будущеее.

++++

А какие красивые слова. Мед. Просто. :)

Суперинтендант сказал что происходит. :)

Корчк, присутствовал на митап, в Роттердаме. Половину не понял. Не полял - кто на ком стоял. :)
Востаннє редагувалось andrein в Нед 15 гру, 2019 02:59, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 02:15

  dolendo написав:
  shapo написав:
Ахренеть.
Чем она лучше кроме более дешевого труда врачей на который падки бывшие совки?
Здесь что, производится стоматоборудование или хоть один материал?
Или в каком-то полумертвом стоматологическом НИИ предложили новую,неизвестную миру технологию?

Представьте себе - да! И еще 25 лет назад производили, но к сожалению до сегодняшних дней дожили не все производители. Но и сейчас они есть, причем некоторые даже экспортируют...

А почему тогда так скромно без имён и явок?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 02:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скучно, однако, и спать не хочется... :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 03:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 02:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:А какие красивые слова. Мед. Просто.

Шо решил - делай.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 03:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 02:40

Скажу без пиз
.. Большинства.
Нет ничего сложнее чем заработать деньги на мировом рынке.

Нет ничего более прекраснее, чем в Ессене слушать митап немца с Бремена. :)
Востаннє редагувалось andrein в Нед 15 гру, 2019 02:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 02:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Промолчу!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 03:33, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 02:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сколько сегодня прибухнувших(прикурнувших) на ветке, признавайсь.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 02:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А Вам-то шо не спится?
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 03:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нет лучше места для жизни , чем Панама-ясити.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 03:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Corpocrator написав:Сколько сегодня прибухнувших(прикурнувших) на ветке, признавайсь.
Был бы я таким спал бы как ребенок. А так сижу пялюсь в пустой чат )))

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