|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:04
Был как моряк везде. Но Панама-сити &это для меня центр мира.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:06
Люблю моряков,однако!
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 03:25, всього редагувалось 1 раз.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 1522
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:10
дарий написав:
А Вам-то шо не спится?
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:29
Ладно, зачморили, сдался и пошел спать...
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 03:31, всього редагувалось 2 разів.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 1522
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:29
Corpocrator написав:
Сколько сегодня прибухнувших(прикурнувших) на ветке, признавайсь.
Сегодня прикурнув. в сингануре просят постоянно повисать в банночку.
Типо политика компании.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16383
|2006618
|
|
|6754
|1486404
|
П'ят 13 гру, 2019 10:33
ЛОБ
|
|328
|46389
|
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
|