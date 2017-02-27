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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3052305330543055

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 03:04

Был как моряк везде. Но Панама-сити &это для меня центр мира. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 03:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Люблю моряков,однако! :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 03:25, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 03:10

  дарий написав:А Вам-то шо не спится?
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 03:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ладно, зачморили, сдался и пошел спать... :P
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 03:31, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 03:29

  Corpocrator написав:Сколько сегодня прибухнувших(прикурнувших) на ветке, признавайсь.

Сегодня прикурнув. в сингануре просят постоянно повисать в банночку. :)
Типо политика компании.
andrein
 
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