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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Люблю моряков,однако!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 03:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно было.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 03:45, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:29
Сегодня прикурнув. в сингануре просят постоянно повисать в банночку.
Типо политика компании.
Срань эта в крови дежится др месяца.
Востаннє редагувалось andrein в Нед 15 гру, 2019 04:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2019 04:45
Монолог немца.
Вы только не думайте, что я суперинтендант знаю и умею лучше вас. Моё образование равно вашей бурсе. И рассчитываем на то , что вы будете в фарватере компаниии И я имея образование капитана, никогда не пойду работать по специальности. Потому что вы- наша надежда и будущеее.
Мне сжегда нравить
Ся ущнаи
Ть, как у низ
Х.
Я знаю Совиньон и люди тоже знают зону отдвха
Разве это не прекрасно. ?!
Востаннє редагувалось andrein в Нед 15 гру, 2019 05:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2019 05:44
Загораем в Затоке
Не понравилось санжейка.
Приехал с бодуна , и охуЕл.
Если там есть горы, то где милиция
Такая х.... Я на Соаиньноне отдыхпю без проблем.
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