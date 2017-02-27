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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:04
Был как моряк везде. Но Панама-сити &это для меня центр мира.
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andrein
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:06
Люблю моряков,однако!
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 03:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:10
дарий написав:
А Вам-то шо не спится?
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andrein
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:29
Интересно было.
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 03:45, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:29
Corpocrator написав:
Сколько сегодня прибухнувших(прикурнувших) на ветке, признавайсь.
Сегодня прикурнув. в сингануре просят постоянно повисать в банночку.
Типо политика компании.
Срань эта в крови дежится др месяца.
Востаннє редагувалось andrein
в Нед 15 гру, 2019 04:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:55
Мой любимый город.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 04:45
Монолог немца.
Вы только не думайте, что я суперинтендант знаю и умею лучше вас. Моё образование равно вашей бурсе. И рассчитываем на то , что вы будете в фарватере компаниии И я имея образование капитана, никогда не пойду работать по специальности. Потому что вы- наша надежда и будущеее.
Разве это не прекрасно. ?!
Востаннє редагувалось andrein
в Нед 15 гру, 2019 07:13, всього редагувалось 2 разів.
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andrein
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Додано: Нед 15 гру, 2019 07:39
yama написав: Libo написав: tobias написав:
Організм розрахований на 80-160 років експлуатації.
Академик Вернадский доказал, что душа человека бессмертна, обитает после смерти в ноосфере и около 20 раз возвращается на землю в разное время в другое тело … Для каждой души в ноосфере есть своя информационная ячейка...
Интересно, если чел однажды фартовый, то все 20 раз фартит?
Потом реинкарнация становится все реже и реже и энергия души трансформируется в нечто еще неизведанное ...
И где это такое Вернадский писал?
Барон Мюнхгаузен "трішки" перестарався
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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