Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 03:04
Был как моряк везде. Но Панама-сити &это для меня центр мира.
andrein
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:06
Люблю моряков,однако!
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дарий
в Нед 15 гру, 2019 03:25, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:10
дарий написав:
А Вам-то шо не спится?
andrein
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:29
Интересно было.
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дарий
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дарий
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andrein
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Додано: Нед 15 гру, 2019 07:39
yama написав: Libo написав: tobias написав:
Організм розрахований на 80-160 років експлуатації.
Академик Вернадский доказал, что душа человека бессмертна, обитает после смерти в ноосфере и около 20 раз возвращается на землю в разное время в другое тело … Для каждой души в ноосфере есть своя информационная ячейка...
Интересно, если чел однажды фартовый, то все 20 раз фартит?
Потом реинкарнация становится все реже и реже и энергия души трансформируется в нечто еще неизведанное ...
И где это такое Вернадский писал?
Барон Мюнхгаузен "трішки" перегнув
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Нед 15 гру, 2019 09:41
Мизантрóп написав: andrein написав: дарий написав:
Блин, всегда верил в бакс...
Плавно перехожу к ложечникам.
Моя вера в бакс тоже иссякает, думаю закупиться ломом меди на пол котлеты. А пока вкладываю в крипту.
медь нах! всё в крипту,смело и даже на кредитные
Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе.
[/quote]
перед кризисом только неумный человек будет покупать металлы, ведь в кризис они сложатся на 30%...
а пока почитайте очень серьёзную аналитику:
https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... U0bzKgAE8k https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... nxXtK6-pOc
edvardd
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