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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 09:52
рідкісна туфта і п..здьож
з бодуна - тренування -категорично заборонене, гарантовані високий тиск, аритмія, запоморочення, втрата свідомості, в деяких випадках або якщо ці тренування систематично після перепою - можливі /інфаркт/інсульт
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jump
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Додано: Нед 15 гру, 2019 10:30
jump написав:
рідкісна туфта і п..здьож
з бодуна - тренування -категорично заборонене, гарантовані високий тиск, аритмія, запоморочення, втрата свідомості, в деяких випадках або якщо ці тренування систематично після перепою - можливі /інфаркт/інсульт
та он относительно молодой, поэтому возможны эксперименты...
специалисты рекомендуют употреблять гранатовый сок по половине стакана 3-4 раза на протяжении недели. При этом сок из граната обязательно разбавлять минеральной водой.
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edvardd
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Додано: Нед 15 гру, 2019 10:43
рідкісна туфта і п..здьож
з бодуна - тренування -категорично заборонене, гарантовані високий тиск, аритмія, запоморочення, втрата свідомості, в деяких випадках або якщо ці тренування систематично після перепою - можливі /інфаркт/інсульт[/quote]
та он относительно молодой, поэтому возможны эксперименты...
специалисты рекомендуют употреблять гранатовый сок по половине стакана 3-4 раза на протяжении недели. При этом сок из граната обязательно разбавлять минеральной водой.
[/quote]
колега після перепою надумав зранку потренуватись - банальні відтискання від землі...
після 3 підходу стиснуло різко серце, почало нити за грудиною, припинив, приліг. До вечора стан погіршився, серце тиснуло постійно, пітливість - на ніч у лікарню - інфаркт, лікування, реабілітація... Тепер майже не вживає, проте курить, піші прогулянки. 42роки
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jump
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Додано: Нед 15 гру, 2019 11:10
...тутешні нічні посиденьки, навіть, важко прокоментувати
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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