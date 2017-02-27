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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3053305430553056

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:52

  Libo написав:
  Искатель написав:Libo давно надо тесно пообщаться с доктором Холявой. Чую, это его пациент...
Впрочем, как вариант, там просто сильная алкогольная зависимость. Это доктору видней.


Я по самогонке. И только вишневую. Не опохмеляюсь. С бодуна на фитнес и в сауну. Литр гранатового сока и литр чая облепиха/женьшень. Через два часа как огурчик и готов к новым подвигам вместе с девчонками.
:lol: :lol: :lol:


рідкісна туфта і п..здьож
з бодуна - тренування -категорично заборонене, гарантовані високий тиск, аритмія, запоморочення, втрата свідомості, в деяких випадках або якщо ці тренування систематично після перепою - можливі /інфаркт/інсульт
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:30

  jump написав:
  Libo написав:
  Искатель написав:Libo давно надо тесно пообщаться с доктором Холявой. Чую, это его пациент...
Впрочем, как вариант, там просто сильная алкогольная зависимость. Это доктору видней.


Я по самогонке. И только вишневую. Не опохмеляюсь. С бодуна на фитнес и в сауну. Литр гранатового сока и литр чая облепиха/женьшень. Через два часа как огурчик и готов к новым подвигам вместе с девчонками.
:lol: :lol: :lol:


рідкісна туфта і п..здьож
з бодуна - тренування -категорично заборонене, гарантовані високий тиск, аритмія, запоморочення, втрата свідомості, в деяких випадках або якщо ці тренування систематично після перепою - можливі /інфаркт/інсульт

та он относительно молодой, поэтому возможны эксперименты...
специалисты рекомендуют употреблять гранатовый сок по половине стакана 3-4 раза на протяжении недели. При этом сок из граната обязательно разбавлять минеральной водой.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:43

  edvardd написав:
Я по самогонке. И только вишневую. Не опохмеляюсь. С бодуна на фитнес и в сауну. Литр гранатового сока и литр чая облепиха/женьшень. Через два часа как огурчик и готов к новым подвигам вместе с девчонками.
:lol: :lol: :lol:


рідкісна туфта і п..здьож
з бодуна - тренування -категорично заборонене, гарантовані високий тиск, аритмія, запоморочення, втрата свідомості, в деяких випадках або якщо ці тренування систематично після перепою - можливі /інфаркт/інсульт[/quote]



та он относительно молодой, поэтому возможны эксперименты...
специалисты рекомендуют употреблять гранатовый сок по половине стакана 3-4 раза на протяжении недели. При этом сок из граната обязательно разбавлять минеральной водой.
[/quote]




колега після перепою надумав зранку потренуватись - банальні відтискання від землі...
після 3 підходу стиснуло різко серце, почало нити за грудиною, припинив, приліг. До вечора стан погіршився, серце тиснуло постійно, пітливість - на ніч у лікарню - інфаркт, лікування, реабілітація... Тепер майже не вживає, проте курить, піші прогулянки. 42роки
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:10

.... сиділи і курили...))))

...тутешні нічні посиденьки, навіть, важко прокоментувати :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 3053305430553056
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