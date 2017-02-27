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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3054305530563057

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:44

Укроборонпром. Правление.

Генеральный директор - Айварас АБРОМАВИЧУС
12 червня 2019 року Указом Президента України №№402/2019 призначений членом Наглядової ради ДК "Укроборонпром", згодом був обраний її Головою

30 серпня 2019 року Указом Президента України №641/2019 призначений на посаду Генерального директора ДК "Укроборонпром"

09.09.2019 подал декларацию при приёме на работу, далее декларации о з/п отсутствуют.

------------
БОНДАР Роман Володимирович
Заступник Генерального директора з трансформації

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 19 вересня 2019 року

478 209 грн ( 01.11.2019 )
466 156 грн ( 02.12.2019 )

-------------
МОРОЗОВ Михайло Миколайович
Заступник Генерального директора з маркетингу та збуту

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 жовтня 2019 року

417 167 грн ( 31.10.2019 )
465 690 грн ( 02.12.2019 )

----------------------
ФЕДОРЧУК Даніїл Едуардович
Заступник Генерального директора з правових питань

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 16 жовтня 2019 року

172 567 грн ( 01.11.2019 )
286 437 грн ( 02.12.2019 )

--------------------
КОРЖ Руслан Адольфович
Заступник Генерального директора з авіа- та ракетобудування

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 листопада 2019 року

465 690 грн ( 02.12.2019 )

-----------------------------------
ІВАНЮТА Сергій Володимирович
Заступник Генерального директора з фінансово-економічних питань

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 30 вересня 2019 року

478 209 грн ( 01.11.2019 )
466 156 грн ( 30.11.2019 )

--------------------------
ВАСИЛЬЄВА Надія Борисівна
Заступник Генерального директора з цифровізації та інновацій

Призначена Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 13 листопада 2019 року

156 520 грн ( 02.12.2019 )

-------------------------------
БЕРЧІЙ Олександр Володимирович
Заступник Генерального директора з управління активами

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 28 листопада 2019 року.

178 000 грн ( 02.12.2019 )

Зарплата за 2 рабочих дня ????

--------------------------
ФОМЕНКО Ігор Олександрович
Заступник Генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 22 листопада 2019 року.

108 867 грн ( 02.12.2019 )
Зарплата за 6 рабочих дней ???????

--------------------------
КРАВЧЕНКО Денис Миколайович
Заступник Генерального директора з суднобудування та морської техніки

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 25 листопада 2019 року.

110 879 грн ( 03.12.2019 )

Зарплата за 5 рабочих дней ????

-----------------------
НАЙЄМ МУСТАФА-МАСІ
Заступник Генерального директора з питань взаємодії із органами державної влади
( информация на сайте Укроборонпрома отсутствует, но 11 ноября Мустафа подавал декларацию на посаду, значит это з/п за ноябрь)

310 521 грн ( 02.12.2019 )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:48

Акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.
+50грн !
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greenozon
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Новостной фон активно загоняет пересичных в бакс.
Ну-ну...
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:57

  сірий написав:Новостной фон активно загоняет пересичных в бакс.
Ну-ну...

... а Долярчик "заганяє" - в гривню, або В2В... :idea: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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