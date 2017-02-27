-------------------------- ВАСИЛЬЄВА Надія Борисівна Заступник Генерального директора з цифровізації та інновацій
Призначена Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 13 листопада 2019 року
156 520 грн ( 02.12.2019 )
------------------------------- БЕРЧІЙ Олександр Володимирович Заступник Генерального директора з управління активами
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 28 листопада 2019 року.
178 000 грн ( 02.12.2019 )
Зарплата за 2 рабочих дня ????
-------------------------- ФОМЕНКО Ігор Олександрович Заступник Генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 22 листопада 2019 року.
108 867 грн ( 02.12.2019 ) Зарплата за 6 рабочих дней ???????
-------------------------- КРАВЧЕНКО Денис Миколайович Заступник Генерального директора з суднобудування та морської техніки
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 25 листопада 2019 року.
110 879 грн ( 03.12.2019 )
Зарплата за 5 рабочих дней ????
----------------------- НАЙЄМ МУСТАФА-МАСІ Заступник Генерального директора з питань взаємодії із органами державної влади ( информация на сайте Укроборонпрома отсутствует, но 11 ноября Мустафа подавал декларацию на посаду, значит это з/п за ноябрь)
сірий написав:Новостной фон активно загоняет пересичных в бакс. Ну-ну...
... а Долярчик "заганяє" - в гривню, або В2В...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!