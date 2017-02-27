... а тутешні "гуру" здають доляри, щоб купити подарунки...
- так, як вони "супер-гуру" і їм було НЕ ДАНО передбачити, що перед Новим роком курс буде 23,хх!
...отак зробили їх(місцевих гуру/чи горе-експерДів) разом!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 15:50
.... а стільки розумних голів тут)))
... а тутешні "гуру" здають доляри, щоб купити подарунки...
- так, як вони "супер-гуру" і їм було НЕ ДАНО передбачити, що перед Новим роком курс буде 23,хх!
...отак зробили їх(місцевих гуру/чи горе-експерДів) разом!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 гру, 2019 15:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сказал Баксик, частенько Сам в нем отсиживавшийся....
Теперь даже мне, валютному спекулянту, немножко тоскливо...
Пачка за 230 тыщ. (300 тыщ. немногим ранее) ,при нынешних ценах ,выглядит ....
..
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2019 16:00
... потрібно знати/відчувати коли входити і коли виходити!
- частіше ГОЛОВНЕ вчасно вийти...
.... і додам ще з іншої гілки мій допис...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 гру, 2019 16:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бакс, иногда, Сам балдеет от собственной Значимости (даже без допингов, судя по всему)!
Плюс. однозначно!
Умничка!
Додано: Нед 15 гру, 2019 16:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ще мав додати, що тим "гуру" треба побільше медальок навішувати, за їхні такі "точні експертні" прогнози курсу
... куди вже там до них простому безмедальному і бездипломному Долярчику!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 15 гру, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 гру, 2019 16:20
... щось типу того!
... може ще колись увійду в історію....... як не цілої України, то хоч фінансового форуму юа!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 гру, 2019 16:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Думаю, уже есть таке!
Додано: Нед 15 гру, 2019 16:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 15 гру, 2019 16:42
... щось типу того!
... може ще колись увійду в історію....... як не цілої України, то хоч фінансового форуму юа! [/quote
....УГУ , .....МОЖЕТ МЕНЯ НАГРАДЯТ ,.... посмертно .
....вЫ НА ФИНАНСОВОМ ФОРУМЕ НЕ РАСПИСЫВАЙТЕСЬ ....
У каждого форума есть свой Блаженный , которого если не ругают , то просто жалеют .
Потри за собой " БЛАЖЕННЫЙ"
Додано: Нед 15 гру, 2019 16:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...не буду стирати - нехай читають і лікті собі кусають!
ЗРОБИВ ЇХ РАЗОМ!(разом/з допомогою Зе)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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