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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3056305730583059>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:50

.... а стільки розумних голів тут)))

  Alex2006 написав:Люди снимают наличку для покупки подарков

... а тутешні "гуру" здають доляри, щоб купити подарунки... :D
- так, як вони "супер-гуру" і їм було НЕ ДАНО передбачити, що перед Новим роком курс буде 23,хх! :lol:
...отак зробили їх(місцевих гуру/чи горе-експерДів) разом! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сказал Баксик, частенько Сам в нем отсиживавшийся.... :mrgreen:
Теперь даже мне, валютному спекулянту, немножко тоскливо...
Пачка за 230 тыщ. (300 тыщ. немногим ранее) ,при нынешних ценах ,выглядит .... :evil:
..
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:00

  дарий написав:Сказал Баксик, частенько Сам в нем отсиживавшийся.... :mrgr

... потрібно знати/відчувати коли входити і коли виходити!
- частіше ГОЛОВНЕ вчасно вийти... :oops:

.... і додам ще з іншої гілки мій допис...
  Долярчик написав:... я просто веду до того, що тут більшість полюбляє підсмішковуватись над Долярчиком.... - типу, та що він там знає той манюпас.....

- тому я тепер відкрито запитую:
- ТО ЯК ТАК, ЩО "манюпас"/" простачок" Долярчик, зробив отак хвалених гуру, які, ніби, "все знають і ніколи не помиляються" :lol: - зробив їх усіх разом???!!!! :!: :idea: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бакс, иногда, Сам балдеет от собственной Значимости (даже без допингов, судя по всему)!
Плюс. однозначно! :!: :wink:
Умничка! :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... ще мав додати, що тим "гуру" треба побільше медальок навішувати, за їхні такі "точні експертні" прогнози курсу :D
... куди вже там до них простому безмедальному і бездипломному Долярчику! :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 15 гру, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:20

  дарий написав:Бакс, иногда, Сам балдеет от собственной Значимости (даже без допингов, судя по всему)!
Плюс. однозначно! :wink:
Умничка! :D

... щось типу того! :mrgreen:

... може ще колись увійду в історію....... як не цілої України, то хоч фінансового форуму юа! :idea: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю, уже есть таке! :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:простому безмедальному і бездипломному Долярчику!

А вот это уже интересно :lol:
Похоже на признание :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:42

  Долярчик написав:
  дарий написав:Бакс, иногда, Сам балдеет от собственной Значимости (даже без допингов, судя по всему)!
Плюс. однозначно! :wink:
Умничка! :D

... щось типу того! :mrgreen:

... може ще колись увійду в історію....... як не цілої України, то хоч фінансового форуму юа! :idea: :D[/quote


....УГУ , .....МОЖЕТ МЕНЯ НАГРАДЯТ ,.... посмертно .

....вЫ НА ФИНАНСОВОМ ФОРУМЕ НЕ РАСПИСЫВАЙТЕСЬ ....
У каждого форума есть свой Блаженный , которого если не ругают , то просто жалеют .
Потри за собой " БЛАЖЕННЫЙ"
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...не буду стирати - нехай читають і лікті собі кусають! :lol:

ЗРОБИВ ЇХ РАЗОМ!(разом/з допомогою Зе) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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