|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 16:53
Холява, Вы точно не из "злобных"...
Лучше расскажите, как проходит Праздник.
"36 лет совместной жизни
Свадьба костяного фарфора (36 лет) ... Тем более что 35-летняя годовщина свадьбы наверняка отмечалась с размахом. Но какая бы ни была дата, важно понимать, что это – семейный праздник, день рождения семьи. Так что 36 лет совместной жизни со дня свадьбы нужно отпраздновать, но сделать это правильно."
Гугл.
Тем паче, с математической точки зрения...
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 1529
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 16:56
О Долярчике: С каждым может такое случиться.
Я когда бухаю, стараюсь ничего не писать, чтобы утром стыдно не было.
-
2805
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 20.07.10
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:02
2805 написав:
О Долярчике: С каждым может такое случиться.
Я когда бухаю, стараюсь ничего не писать, чтобы утром стыдно не было
Вот зря вы так.
Это, точно, не про бакса.
В остальном...
Любой имеет право высказываться (особенно в воскресенье. Хотя и в будни грамотных не так и много
), как, и, любой, не читать!
Напишите шось умное - поставлю плюс, а так...
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 1529
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:12
Долярчик написав:
...не буду стирати - нехай читають і лікті собі кусають!
ЗРОБИВ ЇХ РАЗОМ!(разом/з допомогою Зе)
Против персонажа по нику - lubopitnaya - вы, простите, сцыкун.
Вот там видна системность и вдумчивый подход, без самовосхвалений. А у вас такое впечатление, как от игрока в казино, который хвалится какой он красавец, что поставил на чёрное.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2490
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16383
|2007083
|
|
|6754
|1486477
|
П'ят 13 гру, 2019 10:33
ЛОБ
|
|328
|46427
|
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
|