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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3056305730583059

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Холява, Вы точно не из "злобных"...
Лучше расскажите, как проходит Праздник.

"36 лет совместной жизни
Свадьба костяного фарфора (36 лет) ... Тем более что 35-летняя годовщина свадьбы наверняка отмечалась с размахом. Но какая бы ни была дата, важно понимать, что это – семейный праздник, день рождения семьи. Так что 36 лет совместной жизни со дня свадьбы нужно отпраздновать, но сделать это правильно."
Гугл.

Тем паче, с математической точки зрения... :oops: :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О Долярчике: С каждым может такое случиться.
Я когда бухаю, стараюсь ничего не писать, чтобы утром стыдно не было.
2805
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  2805 написав:О Долярчике: С каждым может такое случиться.
Я когда бухаю, стараюсь ничего не писать, чтобы утром стыдно не было


Вот зря вы так.
Это, точно, не про бакса.
В остальном...
Любой имеет право высказываться (особенно в воскресенье. Хотя и в будни грамотных не так и много :mrgreen: ), как, и, любой, не читать!
Напишите шось умное - поставлю плюс, а так... :oops: :cry:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:12

  Долярчик написав:...не буду стирати - нехай читають і лікті собі кусають! :lol:

ЗРОБИВ ЇХ РАЗОМ!(разом/з допомогою Зе) :mrgreen:

Против персонажа по нику - lubopitnaya - вы, простите, сцыкун.
Вот там видна системность и вдумчивый подход, без самовосхвалений. А у вас такое впечатление, как от игрока в казино, который хвалится какой он красавец, что поставил на чёрное.
curiousobro
 
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