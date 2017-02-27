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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3057305830593060>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 431
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 431
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Холява, Вы точно не из "злобных"...
Лучше расскажите, как проходит Праздник.

"36 лет совместной жизни
Свадьба костяного фарфора (36 лет) ... Тем более что 35-летняя годовщина свадьбы наверняка отмечалась с размахом. Но какая бы ни была дата, важно понимать, что это – семейный праздник, день рождения семьи. Так что 36 лет совместной жизни со дня свадьбы нужно отпраздновать, но сделать это правильно."
Гугл.

Тем паче, с математической точки зрения... :oops: :wink:

У самого в начале года 30 исполнилось, как женат... :D
Боже! Это ведь Много! :oops:
Но, то таке... 8)
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 17:39, всього редагувалось 3 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О Долярчике: С каждым может такое случиться.
Я когда бухаю, стараюсь ничего не писать, чтобы утром стыдно не было.
2805
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  2805 написав:О Долярчике: С каждым может такое случиться.
Я когда бухаю, стараюсь ничего не писать, чтобы утром стыдно не было


Вот зря вы так.
Это, точно, не про бакса.
В остальном...
Любой имеет право высказываться (особенно в воскресенье. Хотя и в будни грамотных не так и много :mrgreen: ), как, и, любой, не читать!
Напишите шось умное - поставлю плюс, а так... :oops: :cry:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:12

  Долярчик написав:...не буду стирати - нехай читають і лікті собі кусають! :lol:

ЗРОБИВ ЇХ РАЗОМ!(разом/з допомогою Зе) :mrgreen:

Против персонажа по нику - lubopitnaya - вы, простите, сцыкун.
Вот там видна системность и вдумчивый подход, без самовосхвалений. А у вас такое впечатление, как от игрока в казино, который хвалится какой он красавец, что поставил на чёрное.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:25

  дарий написав:Холява, Вы точно не из "злобных"...
Лучше расскажите, как проходит Праздник.

36 лет совместной жизни
Свадьба костяного фарфора (36 лет) ... Тем более что 35-летняя годовщина свадьбы наверняка отмечалась с размахом. Но какая бы ни была дата, важно понимать, что это – семейный праздник, день рождения семьи. Так что 36 лет совместной жизни со дня свадьбы нужно отпраздновать, но сделать это правильно.

Тем паче, с математической точки зрения... :oops: :wink:



Вам бы к нам в психологи ....
Привет.
Сводка дня !
Утро , работа с "старыми" пациентами .
Капельницы ,ессенциале .....

Сваха , уколы .(пролонгированная группа Б)...короче, нервы .
Собака свахи ,практически то же самое , только добавил "клафоран "(гинекологическое напрвление ).
13 часов , везу жену к "паликмахеру ",покупка краски на пол года вперед.
Приз мне , НИВЕЯ -для бритья .
..ну шоб не гавкал...
Пока жена делает прическу , покупка елки , шампанского ,привоз новогодних игрушек с гаража .
ЦВЕТЫ -КОЛУМБИЙСКИЕ ЛИЛИИ(*** ....как они пахнут !Ё!!)

Пиз --на от жены , не похвалил прическу "adidas"( покрашенные перья на голове в три слоя )
Плюнул на все по приезду домой и вытащил ЧИВАС 12 лет 0,5.
Клюнул 50 грамм .

Долярчика занесло ...ответил .

Пришли однофамильцы ...(самое гнусное ,после родственников , это однофамильцы )


Пытаюсь не перебрать , один из родни шизофреник .
(приготовил сюрприз (укол ) , думаю вот сейчас сразу завалить и сделать укол или насладиться общением ???

Как Вам ...36 годовщина ???
холява
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Как Вам ...36 годовщина ??

Ну, не скучно, как минимум!
Наслаждайтесь общением...
Пока еще приходят..
хотя б шизики.... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:33

дарий
Да , совсем забыл добавить , ...была у нас на работе (старой ) Наталья (психолог ) !

ММ ЛЛ ЯЯ ...от цвет сакуры !
..одевала красную юбку и черные чулки , губы накрашенные в цвет юбки !
Самые упоротые голову поворачивали , а МЫСЛИ только про грех ...
Праздничные воспоминания после 150 ?!?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Холява, у Вас Годовщина...
Все преступное - потом! :roll: :wink: :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:45

  дарий написав:Холява, у Вас Годовщина...
Все преступное - потом! :roll: :wink: :mrgreen:



...как сон , опять на старой работе !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:47

:wink:
  Долярчик написав:
  дарий написав:Сказал Баксик, частенько Сам в нем отсиживавшийся.... :mrgr

... потрібно знати/відчувати коли входити і коли виходити!
- частіше ГОЛОВНЕ вчасно вийти... :oops:

.... і додам ще з іншої гілки мій допис...
  Долярчик написав:... я просто веду до того, що тут більшість полюбляє підсмішковуватись над Долярчиком.... - типу, та що він там знає той манюпас.....

- тому я тепер відкрито запитую:
- ТО ЯК ТАК, ЩО "манюпас"/" простачок" Долярчик, зробив отак хвалених гуру, які, ніби, "все знають і ніколи не помиляються" :lol: - зробив їх усіх разом???!!!! :!: :mrgreen:

Гуру, скільки на депах, 20000 грн і $200 ?
На скільки "зробив" усіх нас? Па каклєту Франклінів?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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