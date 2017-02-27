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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 16:53
Холява, Вы точно не из "злобных"...
Лучше расскажите, как проходит Праздник.
"36 лет совместной жизни
Свадьба костяного фарфора (36 лет) ... Тем более что 35-летняя годовщина свадьбы наверняка отмечалась с размахом. Но какая бы ни была дата, важно понимать, что это – семейный праздник, день рождения семьи. Так что 36 лет совместной жизни со дня свадьбы нужно отпраздновать, но сделать это правильно."
Гугл.
Тем паче, с математической точки зрения...
У самого в начале года 30 исполнилось, как женат...
Боже! Это ведь Много!
Но, то таке...
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 17:39, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 16:56
О Долярчике: С каждым может такое случиться.
Я когда бухаю, стараюсь ничего не писать, чтобы утром стыдно не было.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:02
2805 написав:
О Долярчике: С каждым может такое случиться.
Я когда бухаю, стараюсь ничего не писать, чтобы утром стыдно не было
Вот зря вы так.
Это, точно, не про бакса.
В остальном...
Любой имеет право высказываться (особенно в воскресенье. Хотя и в будни грамотных не так и много
), как, и, любой, не читать!
Напишите шось умное - поставлю плюс, а так...
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:12
Долярчик написав:
...не буду стирати - нехай читають і лікті собі кусають!
ЗРОБИВ ЇХ РАЗОМ!(разом/з допомогою Зе)
Против персонажа по нику - lubopitnaya - вы, простите, сцыкун.
Вот там видна системность и вдумчивый подход, без самовосхвалений. А у вас такое впечатление, как от игрока в казино, который хвалится какой он красавец, что поставил на чёрное.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:25
дарий написав:
Холява, Вы точно не из "злобных"...
Лучше расскажите, как проходит Праздник.
36 лет совместной жизни
Свадьба костяного фарфора (36 лет) ... Тем более что 35-летняя годовщина свадьбы наверняка отмечалась с размахом. Но какая бы ни была дата, важно понимать, что это – семейный праздник, день рождения семьи. Так что 36 лет совместной жизни со дня свадьбы нужно отпраздновать, но сделать это правильно.
Тем паче, с математической точки зрения...
Вам бы к нам в психологи ....
Привет.
Сводка дня !
Утро , работа с "старыми" пациентами .
Капельницы ,ессенциале .....
Сваха , уколы .(пролонгированная группа Б)...короче, нервы .
Собака свахи ,практически то же самое , только добавил "клафоран "(гинекологическое напрвление ).
13 часов , везу жену к "паликмахеру ",покупка краски на пол года вперед.
Приз мне , НИВЕЯ -для бритья .
..ну шоб не гавкал...
Пока жена делает прическу , покупка елки , шампанского ,привоз новогодних игрушек с гаража .
ЦВЕТЫ -КОЛУМБИЙСКИЕ ЛИЛИИ(*** ....как они пахнут !Ё!!)
Пиз --на от жены , не похвалил прическу "adidas"( покрашенные перья на голове в три слоя )
Плюнул на все по приезду домой и вытащил ЧИВАС 12 лет 0,5.
Клюнул 50 грамм .
Долярчика занесло ...ответил .
Пришли однофамильцы ...(самое гнусное ,после родственников , это однофамильцы )
Пытаюсь не перебрать , один из родни шизофреник .
(приготовил сюрприз (укол ) , думаю вот сейчас сразу завалить и сделать укол или насладиться общением ???
Как Вам ...36 годовщина ???
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холява
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:29
холява написав:
Как Вам ...36 годовщина ??
Ну, не скучно, как минимум!
Наслаждайтесь общением...
Пока еще приходят..
хотя б шизики....
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дарий
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:33
дарий
Да , совсем забыл добавить , ...была у нас на работе (старой ) Наталья (психолог ) !
ММ ЛЛ ЯЯ ...от цвет сакуры !
..одевала красную юбку и черные чулки , губы накрашенные в цвет юбки !
Самые упоротые голову поворачивали , а МЫСЛИ только про грех ...
Праздничные воспоминания после 150 ?!?
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холява
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:45
...как сон , опять на старой работе !
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:47
Долярчик написав: дарий написав:
Сказал Баксик, частенько Сам в нем отсиживавшийся.... :mrgr
... потрібно знати/відчувати коли входити і коли виходити!
- частіше ГОЛОВНЕ вчасно вийти...
.... і додам ще з іншої гілки мій допис...
Гуру, скільки на депах, 20000 грн і $200 ?
На скільки "зробив" усіх нас? Па каклєту Франклінів?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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