Долярчик написав: дарий написав: Сказал Баксик, частенько Сам в нем отсиживавшийся.... :mrgr Сказал Баксик, частенько Сам в нем отсиживавшийся.... :mrgr

... потрібно знати/відчувати коли входити і коли виходити!

- частіше ГОЛОВНЕ вчасно вийти...



.... і додам ще з іншої гілки мій допис...

Долярчик написав: ... я просто веду до того, що тут більшість полюбляє підсмішковуватись над Долярчиком.... - типу, та що він там знає той манюпас.....



Гуру, скільки на депах, 20000 грн і $200 ?

На скільки "зробив" усіх нас? Па каклєту Франклінів? Гуру, скільки на депах, 20000 грн і $200 ?На скільки "зробив" усіх нас? Па каклєту Франклінів?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

