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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3057305830593060

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 431
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 431
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:53

  2805 написав:О Долярчике: С каждым может такое случиться.
Я когда бухаю, стараюсь ничего не писать, чтобы утром стыдно не было.

пиши пьяным,редактируй трезвым :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мизантроп точно не женат...
Злоупотребляет.
Человек хороший и неглупый.
Любит юмор.
Ищет счастья в жизни, однако не находит, пока.
Просто ищите!
Оно, бывает рядом... :!: :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 18:08, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:08

  yama написав:Тренд мною был угадан еще в начале 2018 года ... вот в этом сообщени
viewtopic.php?p=4272343&sid=00f52ddc3692f4d2782cdcd290ee0bee#p4272343Зображення
ну и уже летом 2018 я дополнил график разметкой месяцев
То есть падать нам до июня 2020 до 22 :mrgreen:



Доброго вечора всім! - І пану yama, в тому числі! - Скупка "долярів" вже стартувала! - Наступний наш крок тиждень ще падіння і Рост до 25! :D :D :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:30

  дарий написав:Мизантроп точно не женат...
Злоупотребляет.
Человек хороший и неглупый.
Любит юмор.
Ищет счастья в жизни, однако не находит, пока.
Просто ищите!
Оно, бывает рядом... :!: :wink:

:(
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дарий написав:Так что 36 лет совместной жизни со дня свадьбы нужно отпраздновать, но сделать это правильно."
Гугл.
Тем паче, с математической точки зрения...


6*6=36
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:43

Libo
Ужос! :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:45

  Ой+ написав:
  дарий написав:Так что 36 лет совместной жизни со дня свадьбы нужно отпраздновать, но сделать это правильно."
Гугл.
Тем паче, с математической точки зрения...


6*6=36


Не.. там раньше был юмор.
Пару страниц назад.
дарий
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