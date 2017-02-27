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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:53
2805 написав:
О Долярчике: С каждым может такое случиться.
Я когда бухаю, стараюсь ничего не писать, чтобы утром стыдно не было.
пиши пьяным,редактируй трезвым
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:03
Мизантроп точно не женат...
Злоупотребляет.
Человек хороший и неглупый.
Любит юмор.
Ищет счастья в жизни, однако не находит, пока.
Просто ищите!
Оно, бывает рядом...
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:08
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:30
дарий написав:
Мизантроп точно не женат...
Злоупотребляет.
Человек хороший и неглупый.
Любит юмор.
Ищет счастья в жизни, однако не находит, пока.
Просто ищите!
Оно, бывает рядом...
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:33
дарий написав:
Так что 36 лет совместной жизни со дня свадьбы нужно отпраздновать, но сделать это правильно."
Гугл.
Тем паче, с математической точки зрения...
6*6=36
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:45
Ой+ написав: дарий написав:
Так что 36 лет совместной жизни со дня свадьбы нужно отпраздновать, но сделать это правильно."
Гугл.
Тем паче, с математической точки зрения...
6*6=36
Не.. там раньше был юмор.
Пару страниц назад.
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дарий
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