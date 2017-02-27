Холява, у Вас Годовщина...
Все преступное - потом!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Холява, у Вас Годовщина...
Все преступное - потом!
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:45
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:47
Гуру, скільки на депах, 20000 грн і $200 ?
На скільки "зробив" усіх нас? Па каклєту Франклінів?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:53
пиши пьяным,редактируй трезвым
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мизантроп точно не женат...
Злоупотребляет.
Человек хороший и неглупый.
Любит юмор.
Ищет счастья в жизни, однако не находит, пока.
Просто ищите!
Оно, бывает рядом...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:08
Доброго вечора всім! - І пану yama, в тому числі! - Скупка "долярів" вже стартувала! - Наступний наш крок тиждень ще падіння і Рост до 25!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:30
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
6*6=36
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:45
Не.. там раньше был юмор.
Страница 3051.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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