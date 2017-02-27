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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3052305330543055>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 431
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 431
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:.. а тутешні "гуру" здають доляри, щоб купити подарунки...

Не продам ні долара...купленого по 26.40.
Ну чоча б по 28 коли зможу продати?
В боджеті Гончарук пише 27 на натупний рік.
Вірити Гончаруку?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Нед 15 гру, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:07

  andrein написав:Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе. :)


Сейчас лучше серебро - следующий кризис будет жаден на серебро. В 90-е воровали медные тазики и алюминиевые кастрюли, в следующий кризис будете шариться по бабушкиным комодам в поисках серебряной ложки или вилки. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:13

  Сибарит написав:
  Ой+ написав:Акції протесту проти дешевого долара:

Что-то на улице прохладно стало.
Пойти что ли под гидрометцентр попротестовать против понижения температуры?

А я думаю, що це воно потепліло і сонечко вдень яскраво світило... То ви вже акцію провели!!
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:13

  дарий написав:Libo
Ужос! :oops:


Кругом такая фигня. :( У них тоже. :cry:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Серебро па 50 уже проходили....

Ваши же пиндосы быстро организовали откат на спекулятивном в 2010...

https://www.fxclub.org/markets/metals/xag-usd/
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:22

  дарий написав:Серебро па 50 уже проходили....

Ваши же пиндосы быстро организовали откат на спекулятивном в 2010...

https://www.fxclub.org/markets/metals/xag-usd/


Ты не читай эти тупые и малограмотные москальские вбросы.
Вдумчиво читай серьезную аналитику. 8)
WORLD SILVER SURVEY 2019
https://www.sprott.com/media/2268/world ... y-2019.pdf
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:24

Libo
Либо, смотри графику курса.
Я не про аналитику. :mrgreen:
Уже давно не читаю вбросы с Любой стороны....
Старею, мабуть... :roll: :wink: :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кака и с золотом...
Да не спорю я с тобой, взагали...
Сам , мабуть, всегда был ложечником.
На шухере золота под 1900 баксов за унцию брал монеты по такой цене в Радость.
Несколько лет сижу на попе тихо...
Жду с Моря погоды...
То таке.... :roll: :wink: :!:

Либо, а графики, акромя политики, таки смотри...
Может ,и поможет, в трудной ситуации... :oops: :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:44

ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.! :shock: А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...:roll:
Выгодная торговля. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Либо, сильно далеко не выезжай....
Бо колбасить начинает....

https://bank.gov.ua/control/uk/bullionc ... stry/today
НБУ работает в обе стороны. :D
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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