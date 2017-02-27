Не продам ні долара...купленого по 26.40.
Ну чоча б по 28 коли зможу продати?
В боджеті Гончарук пише 27 на натупний рік.
Вірити Гончаруку?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не продам ні долара...купленого по 26.40.
Ну чоча б по 28 коли зможу продати?
В боджеті Гончарук пише 27 на натупний рік.
Вірити Гончаруку?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Нед 15 гру, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Нед 15 гру, 2019 19:07
Сейчас лучше серебро - следующий кризис будет жаден на серебро. В 90-е воровали медные тазики и алюминиевые кастрюли, в следующий кризис будете шариться по бабушкиным комодам в поисках серебряной ложки или вилки.
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:13
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Серебро па 50 уже проходили....
Ваши же пиндосы быстро организовали откат на спекулятивном в 2010...
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:22
Ты не читай эти тупые и малограмотные москальские вбросы.
Вдумчиво читай серьезную аналитику.
WORLD SILVER SURVEY 2019
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:24
Libo
Либо, смотри графику курса.
Я не про аналитику.
Уже давно не читаю вбросы с Любой стороны....
Старею, мабуть...
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кака и с золотом...
Да не спорю я с тобой, взагали...
Сам , мабуть, всегда был ложечником.
На шухере золота под 1900 баксов за унцию брал монеты по такой цене в Радость.
Несколько лет сижу на попе тихо...
Жду с Моря погоды...
То таке....
Либо, а графики, акромя политики, таки смотри...
Может ,и поможет, в трудной ситуации...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:44
ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.! А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...
Выгодная торговля.
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Либо, сильно далеко не выезжай....
Бо колбасить начинает....
НБУ работает в обе стороны.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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