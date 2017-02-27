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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:50
дарий написав:
Кака и с золотом...
Да не спорю я с тобой, взагали...
Сам , мабуть, всегда был ложечником.
На шухере золота под 1900 баксов за унцию брал монеты по такой цене в Радость.
Несколько лет сижу на попе тихо...
Жду с Моря погоды...
То таке....
Ты же знаешь, что отстрелит. Всему свое время. Господь испытывает наше терпение, учит нас и в итоге вознаградит наше терпение, кротость и смиренность.
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