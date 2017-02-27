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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:50
дарий написав:
Кака и с золотом...
Да не спорю я с тобой, взагали...
Сам , мабуть, всегда был ложечником.
На шухере золота под 1900 баксов за унцию брал монеты по такой цене в Радость.
Несколько лет сижу на попе тихо...
Жду с Моря погоды...
То таке....
Ты же знаешь, что отстрелит. Всему свое время. Господь испытывает наше терпение, учит нас и в итоге вознаградит наше терпение, кротость и смиренность.
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Libo
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Додано: Нед 15 гру, 2019 20:26
Libo написав:
ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.!
А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...
Выгодная торговля.
Для этого есть слитки!
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Додано: Нед 15 гру, 2019 20:34
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
.. а тутешні "гуру" здають доляри, щоб купити подарунки...
Не продам ні долара...купленого по 26.40.
Ну чоча б по 28 коли зможу продати?
В боджеті Гончарук пише 27 на натупний рік.
Вірити Гончаруку?
Тиждень падіння і ріст до 25!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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w_bufett
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Додано: Нед 15 гру, 2019 20:53
w_bufett написав:
Тиждень падіння і ріст до 25!
По 25 продавати шо купив по 26.40.
Ні, кажіть коли буде 28?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 20:55
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Додано: Нед 15 гру, 2019 20:58
Libo написав:
ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.!
А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...
Выгодная торговля.
это на вторичке, тут надо смотреть год выпуска, судя по цене это 2011, а так цена в 2 раза меньше, и то эта цена +30% от металла...короче слитки наше всё (в кризис)
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edvardd
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:17
edvardd написав: Libo написав:
ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.!
А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...
Выгодная торговля.
это на вторичке, тут надо смотреть год выпуска, судя по цене это 2011, а так цена в 2 раза меньше, и то эта цена +30% от металла...короче слитки наше всё (в кризис)
Вот видишь, ты сам признал, что в отличии от слитка, в серебряной монете, кроме металла, есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь.
А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом.
Диверсифай портфолио.
Во всём!
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Libo
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:21
Ну,теперя, можно обсудить возможности и способности ЛИБОНУмизмата...
Это уже точно Мое!
Поехали....
Шо, кроме драгфурнитуры, Вы имеете?
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 21:38, всього редагувалось 2 разів.
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дарий
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:23
дарий написав:
Ну,теперя, можно обсудить возможности и способности ЛИБОНУмизмата...
Это уже точно Мое!
Поехали....
Ну конечно можно.
Коллекционер. Нумизмат. Философия нумизматики.
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Libo
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:25
Libo написав:
рост твоего капитала в монетах - в разы!
Монети малоліквідні як нумізматична цінність.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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