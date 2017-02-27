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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3053305430553056>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:50

  дарий написав:Кака и с золотом...
Да не спорю я с тобой, взагали...
Сам , мабуть, всегда был ложечником.
На шухере золота под 1900 баксов за унцию брал монеты по такой цене в Радость.
Несколько лет сижу на попе тихо...
Жду с Моря погоды...
То таке.... :roll: :wink: :!:


Ты же знаешь, что отстрелит. Всему свое время. Господь испытывает наше терпение, учит нас и в итоге вознаградит наше терпение, кротость и смиренность. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:26

  Libo написав:ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.! :shock: А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...:roll:
Выгодная торговля. :idea:

Для этого есть слитки!
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:34

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:.. а тутешні "гуру" здають доляри, щоб купити подарунки...

Не продам ні долара...купленого по 26.40.
Ну чоча б по 28 коли зможу продати?
В боджеті Гончарук пише 27 на натупний рік.
Вірити Гончаруку?


Тиждень падіння і ріст до 25! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  w_bufett написав:Тиждень падіння і ріст до 25!

По 25 продавати шо купив по 26.40.
Ні, кажіть коли буде 28?
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:58

  Libo написав:ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.! :shock: А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...:roll:
Выгодная торговля. :idea:

это на вторичке, тут надо смотреть год выпуска, судя по цене это 2011, а так цена в 2 раза меньше, и то эта цена +30% от металла...короче слитки наше всё (в кризис)
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:17

  edvardd написав:
  Libo написав:ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.! :shock: А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...
Выгодная торговля.

это на вторичке, тут надо смотреть год выпуска, судя по цене это 2011, а так цена в 2 раза меньше, и то эта цена +30% от металла...короче слитки наше всё (в кризис)


Вот видишь, ты сам признал, что в отличии от слитка, в серебряной монете, кроме металла, есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь.
А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом.
Диверсифай портфолио.
Во всём!
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну,теперя, можно обсудить возможности и способности ЛИБОНУмизмата...
Это уже точно Мое!
Поехали.... :roll: :wink: :D
Шо, кроме драгфурнитуры, Вы имеете? :?:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 21:38, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:23

  дарий написав:Ну,теперя, можно обсудить возможности и способности ЛИБОНУмизмата...
Это уже точно Мое!
Поехали.... :roll: :wink: :D


Ну конечно можно.
Коллекционер. Нумизмат. Философия нумизматики. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:рост твоего капитала в монетах - в разы!

Монети малоліквідні як нумізматична цінність.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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