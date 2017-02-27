Не все и не всегда.
Этим нужно заниматься профессионально.
Даже по Нашим есть подьемы в 10-15 раз.
Понятно, у Вас таких попросту нету...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не все и не всегда.
Этим нужно заниматься профессионально.
Даже по Нашим есть подьемы в 10-15 раз.
Понятно, у Вас таких попросту нету...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:34
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Евреев много - нумизматов не очень...
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:50
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