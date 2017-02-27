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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3053305430553056

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не все и не всегда.
Этим нужно заниматься профессионально.
Даже по Нашим есть подьемы в 10-15 раз.
Понятно, у Вас таких попросту нету... :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 21:35, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:34

  Квесторе_поверніться написав:
  Libo написав:рост твоего капитала в монетах - в разы!

Монети малоліквідні як нумізматична цінність.


Ну я не встречал нумизматов в нужде. В индустрии много евреев. :!: Малоликвидность кажущаяся. Малый спрос на монеты - иллюзия. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евреев много - нумизматов не очень... :roll: :wink: :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:50

  дарий написав:Евреев много - нумизматов не очень... :roll: :wink: :D


Дарий , не психуй
холява
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  #<1 ... 3053305430553056
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