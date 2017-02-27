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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3054305530563057>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не все и не всегда.
Этим нужно заниматься профессионально.
Даже по Нашим есть подьемы в 10-15 раз.
Понятно, у Вас таких попросту нету... :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 21:35, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:34

  Квесторе_поверніться написав:
  Libo написав:рост твоего капитала в монетах - в разы!

Монети малоліквідні як нумізматична цінність.


Ну я не встречал нумизматов в нужде. В индустрии много евреев. :!: Малоликвидность кажущаяся. Малый спрос на монеты - иллюзия. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евреев много - нумизматов не очень... :roll: :wink: :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:50

  дарий написав:Евреев много - нумизматов не очень... :roll: :wink: :D


Дарий , не психуй
холява
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:11

  Libo написав:...Малый спрос на монеты - иллюзия. :?

прокололся ты, прапор, с Архистратигом.
у тебя, куда ни плюнь, прокол на проколе.
не думал завязывать с писаниной? переходи в читатели, дядя.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:15

  flyman написав::wink:
  Долярчик написав:
  дарий написав:Сказал Баксик, частенько Сам в нем отсиживавшийся.... :mrgr

... потрібно знати/відчувати коли входити і коли виходити!
- частіше ГОЛОВНЕ вчасно вийти... :oops:

.... і додам ще з іншої гілки мій допис...
  Долярчик написав:... я просто веду до того, що тут більшість полюбляє підсмішковуватись над Долярчиком.... - типу, та що він там знає той манюпас.....

- тому я тепер відкрито запитую:
- ТО ЯК ТАК, ЩО "манюпас"/" простачок" Долярчик, зробив отак хвалених гуру, які, ніби, "все знають і ніколи не помиляються" :lol: - зробив їх усіх разом???!!!! :!: :mrgreen:

Гуру, скільки на депах, 20000 грн і $200 ?
На скільки "зробив" усіх нас? Па каклєту Франклінів?

======

... на пів однухи....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:51

это 2 фонда (ФГВФЛ) грн.?
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:03

  Libo написав:
  edvardd написав:
  Libo написав:ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.! :shock: А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...
Выгодная торговля.

это на вторичке, тут надо смотреть год выпуска, судя по цене это 2011, а так цена в 2 раза меньше, и то эта цена +30% от металла...короче слитки наше всё (в кризис)


Вот видишь, ты сам признал, что в отличии от слитка, в серебряной монете, кроме металла, есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь.
А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом.
Диверсифай портфолио.
Во всём!
8) 8) 8)

в 11 году при серебре 49 архистратигов покупали только извращенцы, у меня есть 12 года...
вчера тут генерала обсуждали с доставкой за час - туфта это всё, посмотрел его лекцию - речь идёт об Илоне Маске с его старщип, с доставкой за час... с 17:30

а монеты есть у меня:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:38

  Libo написав:... есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь.
А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом.
Диверсифай портфолио.
Во всём!
8) 8) 8)

Можете розглянути такий варіант диверсифікації:
Зображення
Нумізматична цінність, досі в обігу, завжди приємно перевірити місце та умови зберігання... І ніхто не поцупить...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 00:14

Libo

Так а насколько громоздко и проблемно в хранении это серебро на более менее серьезных суммах!
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