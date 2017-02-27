дарий написав:Сказал Баксик, частенько Сам в нем отсиживавшийся.... :mrgr
... потрібно знати/відчувати коли входити і коли виходити! - частіше ГОЛОВНЕ вчасно вийти...
.... і додам ще з іншої гілки мій допис...
Долярчик написав:... я просто веду до того, що тут більшість полюбляє підсмішковуватись над Долярчиком.... - типу, та що він там знає той манюпас.....
- тому я тепер відкрито запитую: - ТО ЯК ТАК, ЩО "манюпас"/" простачок" Долярчик, зробив отак хвалених гуру, які, ніби, "все знають і ніколи не помиляються" - зробив їх усіх разом???!!!!
Гуру, скільки на депах, 20000 грн і $200 ? На скільки "зробив" усіх нас? Па каклєту Франклінів?
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... на пів однухи....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Libo написав:ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.! А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше... Выгодная торговля.
это на вторичке, тут надо смотреть год выпуска, судя по цене это 2011, а так цена в 2 раза меньше, и то эта цена +30% от металла...короче слитки наше всё (в кризис)
Вот видишь, ты сам признал, что в отличии от слитка, в серебряной монете, кроме металла, есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь. А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом. Диверсифай портфолио. Во всём!
в 11 году при серебре 49 архистратигов покупали только извращенцы, у меня есть 12 года... вчера тут генерала обсуждали с доставкой за час - туфта это всё, посмотрел его лекцию - речь идёт об Илоне Маске с его старщип, с доставкой за час... с 17:30
Libo написав:... есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь. А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом. Диверсифай портфолио. Во всём!
Можете розглянути такий варіант диверсифікації: Нумізматична цінність, досі в обігу, завжди приємно перевірити місце та умови зберігання... І ніхто не поцупить...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell