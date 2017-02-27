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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3054305530563057

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 00:22

  zzzzzz написав:
Укроборонпром. Правление.

Генеральный директор - Айварас АБРОМАВИЧУС
12 червня 2019 року Указом Президента України №№402/2019 призначений членом Наглядової ради ДК "Укроборонпром", згодом був обраний її Головою

30 серпня 2019 року Указом Президента України №641/2019 призначений на посаду Генерального директора ДК "Укроборонпром"

09.09.2019 подал декларацию при приёме на работу, далее декларации о з/п отсутствуют.

------------
БОНДАР Роман Володимирович
Заступник Генерального директора з трансформації

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 19 вересня 2019 року

478 209 грн ( 01.11.2019 )
466 156 грн ( 02.12.2019 )

-------------
МОРОЗОВ Михайло Миколайович
Заступник Генерального директора з маркетингу та збуту

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 жовтня 2019 року

417 167 грн ( 31.10.2019 )
465 690 грн ( 02.12.2019 )

----------------------
ФЕДОРЧУК Даніїл Едуардович
Заступник Генерального директора з правових питань

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 16 жовтня 2019 року

172 567 грн ( 01.11.2019 )
286 437 грн ( 02.12.2019 )

--------------------
КОРЖ Руслан Адольфович
Заступник Генерального директора з авіа- та ракетобудування

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 листопада 2019 року

465 690 грн ( 02.12.2019 )

-----------------------------------
ІВАНЮТА Сергій Володимирович
Заступник Генерального директора з фінансово-економічних питань

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 30 вересня 2019 року

478 209 грн ( 01.11.2019 )
466 156 грн ( 30.11.2019 )

--------------------------
ВАСИЛЬЄВА Надія Борисівна
Заступник Генерального директора з цифровізації та інновацій

Призначена Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 13 листопада 2019 року

156 520 грн ( 02.12.2019 )

-------------------------------
БЕРЧІЙ Олександр Володимирович
Заступник Генерального директора з управління активами

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 28 листопада 2019 року.

178 000 грн ( 02.12.2019 )

Зарплата за 2 рабочих дня ????

--------------------------
ФОМЕНКО Ігор Олександрович
Заступник Генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 22 листопада 2019 року.

108 867 грн ( 02.12.2019 )
Зарплата за 6 рабочих дней ???????

--------------------------
КРАВЧЕНКО Денис Миколайович
Заступник Генерального директора з суднобудування та морської техніки

Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 25 листопада 2019 року.

110 879 грн ( 03.12.2019 )

Зарплата за 5 рабочих дней ????

-----------------------
НАЙЄМ МУСТАФА-МАСІ
Заступник Генерального директора з питань взаємодії із органами державної влади
( информация на сайте Укроборонпрома отсутствует, но 11 ноября Мустафа подавал декларацию на посаду, значит это з/п за ноябрь)

310 521 грн ( 02.12.2019 )
меня не беспокоят такие зарплаты, наоборот я считаю их нормальными на таких должностях где украсть можно столько за неделю. Но при условии что в случае доказательства в суде любых нарушений закона на этих должностях наказание будет суровым и не обратимым. То есть как кнут так и пряник должны соответствовать. В здравом уме и светлой памяти я на такую должность даже за 30 000 грн \ мес не соглашусь и за 45 000 грн/ мес буду сомневаться.
Так что совершенствовать надо судебную систему и всю фемиду , украл сел на 15-20 лет тогда такая зарплата оправдана.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 00:25

  tobias написав:люди виносять кеш з привату чи це постійно біля їх банкоматів черги?

Спокойно 90% пенсий соц выплат и много много зарплат там . Ну и в ощаде еще. 90% на ощад и приват вместе . Туда же степендии .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2884 раз.
Подякували: 299 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 00:34

  Libo написав:
  andrein написав:Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе. :)


Сейчас лучше серебро - следующий кризис будет жаден на серебро. В 90-е воровали медные тазики и алюминиевые кастрюли, в следующий кризис будете шариться по бабушкиным комодам в поисках серебряной ложки или вилки. 8)

Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 12.08.17
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