меня не беспокоят такие зарплаты, наоборот я считаю их нормальными на таких должностях где украсть можно столько за неделю. Но при условии что в случае доказательства в суде любых нарушений закона на этих должностях наказание будет суровым и не обратимым. То есть как кнут так и пряник должны соответствовать. В здравом уме и светлой памяти я на такую должность даже за 30 000 грн \ мес не соглашусь и за 45 000 грн/ мес буду сомневаться.zzzzzz написав:Укроборонпром. Правление.
Генеральный директор - Айварас АБРОМАВИЧУС
12 червня 2019 року Указом Президента України №№402/2019 призначений членом Наглядової ради ДК "Укроборонпром", згодом був обраний її Головою
30 серпня 2019 року Указом Президента України №641/2019 призначений на посаду Генерального директора ДК "Укроборонпром"
09.09.2019 подал декларацию при приёме на работу, далее декларации о з/п отсутствуют.
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БОНДАР Роман Володимирович
Заступник Генерального директора з трансформації
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 19 вересня 2019 року
478 209 грн ( 01.11.2019 )
466 156 грн ( 02.12.2019 )
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МОРОЗОВ Михайло Миколайович
Заступник Генерального директора з маркетингу та збуту
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 жовтня 2019 року
417 167 грн ( 31.10.2019 )
465 690 грн ( 02.12.2019 )
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ФЕДОРЧУК Даніїл Едуардович
Заступник Генерального директора з правових питань
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 16 жовтня 2019 року
172 567 грн ( 01.11.2019 )
286 437 грн ( 02.12.2019 )
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КОРЖ Руслан Адольфович
Заступник Генерального директора з авіа- та ракетобудування
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 листопада 2019 року
465 690 грн ( 02.12.2019 )
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ІВАНЮТА Сергій Володимирович
Заступник Генерального директора з фінансово-економічних питань
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 30 вересня 2019 року
478 209 грн ( 01.11.2019 )
466 156 грн ( 30.11.2019 )
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ВАСИЛЬЄВА Надія Борисівна
Заступник Генерального директора з цифровізації та інновацій
Призначена Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 13 листопада 2019 року
156 520 грн ( 02.12.2019 )
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БЕРЧІЙ Олександр Володимирович
Заступник Генерального директора з управління активами
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 28 листопада 2019 року.
178 000 грн ( 02.12.2019 )
Зарплата за 2 рабочих дня ????
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ФОМЕНКО Ігор Олександрович
Заступник Генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 22 листопада 2019 року.
108 867 грн ( 02.12.2019 )
Зарплата за 6 рабочих дней ???????
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КРАВЧЕНКО Денис Миколайович
Заступник Генерального директора з суднобудування та морської техніки
Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 25 листопада 2019 року.
110 879 грн ( 03.12.2019 )
Зарплата за 5 рабочих дней ????
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НАЙЄМ МУСТАФА-МАСІ
Заступник Генерального директора з питань взаємодії із органами державної влади
( информация на сайте Укроборонпрома отсутствует, но 11 ноября Мустафа подавал декларацию на посаду, значит это з/п за ноябрь)
310 521 грн ( 02.12.2019 )
Так что совершенствовать надо судебную систему и всю фемиду , украл сел на 15-20 лет тогда такая зарплата оправдана.