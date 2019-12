Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте ДС Валютный рынок в контексте ДС + Додати

#<1 ... 3054305530563057 До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29 Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432 Не нижче 24.50 50% 214 24.25 - 24.49 6% 24 24.00 - 24.24 12% 51 23.75 - 23.99 6% 24 23.50 - 23.74 5% 23 23.25 - 23.49 4% 18 23.00 - 23.24 5% 22 Нижче 23.00 13% 56 Всього голосів : 432 Додано: Пон 16 гру, 2019 00:22 zzzzzz написав: Укроборонпром. Правление.



Генеральный директор - Айварас АБРОМАВИЧУС

12 червня 2019 року Указом Президента України №№402/2019 призначений членом Наглядової ради ДК "Укроборонпром", згодом був обраний її Головою



30 серпня 2019 року Указом Президента України №641/2019 призначений на посаду Генерального директора ДК "Укроборонпром"



09.09.2019 подал декларацию при приёме на работу, далее декларации о з/п отсутствуют.



------------

БОНДАР Роман Володимирович

Заступник Генерального директора з трансформації



Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 19 вересня 2019 року



478 209 грн ( 01.11.2019 )

466 156 грн ( 02.12.2019 )



-------------

МОРОЗОВ Михайло Миколайович

Заступник Генерального директора з маркетингу та збуту



Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 жовтня 2019 року



417 167 грн ( 31.10.2019 )

465 690 грн ( 02.12.2019 )



----------------------

ФЕДОРЧУК Даніїл Едуардович

Заступник Генерального директора з правових питань



Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 16 жовтня 2019 року



172 567 грн ( 01.11.2019 )

286 437 грн ( 02.12.2019 )



--------------------

КОРЖ Руслан Адольфович

Заступник Генерального директора з авіа- та ракетобудування



Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 11 листопада 2019 року



465 690 грн ( 02.12.2019 )



-----------------------------------

ІВАНЮТА Сергій Володимирович

Заступник Генерального директора з фінансово-економічних питань



Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 30 вересня 2019 року



478 209 грн ( 01.11.2019 )

466 156 грн ( 30.11.2019 )



--------------------------

ВАСИЛЬЄВА Надія Борисівна

Заступник Генерального директора з цифровізації та інновацій



Призначена Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 13 листопада 2019 року



156 520 грн ( 02.12.2019 )



-------------------------------

БЕРЧІЙ Олександр Володимирович

Заступник Генерального директора з управління активами



Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 28 листопада 2019 року.



178 000 грн ( 02.12.2019 )



Зарплата за 2 рабочих дня ????



--------------------------

ФОМЕНКО Ігор Олександрович

Заступник Генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки



Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 22 листопада 2019 року.



108 867 грн ( 02.12.2019 )

Зарплата за 6 рабочих дней ???????



--------------------------

КРАВЧЕНКО Денис Миколайович

Заступник Генерального директора з суднобудування та морської техніки



Призначений Наказом Генерального директора ДК "Укроборонпром" від 25 листопада 2019 року.



110 879 грн ( 03.12.2019 )



Зарплата за 5 рабочих дней ????



-----------------------

НАЙЄМ МУСТАФА-МАСІ

Заступник Генерального директора з питань взаємодії із органами державної влади

( информация на сайте Укроборонпрома отсутствует, но 11 ноября Мустафа подавал декларацию на посаду, значит это з/п за ноябрь)



310 521 грн ( 02.12.2019 )

меня не беспокоят такие зарплаты, наоборот я считаю их нормальными на таких должностях где украсть можно столько за неделю. Но при условии что в случае доказательства в суде любых нарушений закона на этих должностях наказание будет суровым и не обратимым. То есть как кнут так и пряник должны соответствовать. В здравом уме и светлой памяти я на такую должность даже за 30 000 грн \ мес не соглашусь и за 45 000 грн/ мес буду сомневаться.

Так что совершенствовать надо судебную систему и всю фемиду , украл сел на 15-20 лет тогда такая зарплата оправдана. меня не беспокоят такие зарплаты, наоборот я считаю их нормальными на таких должностях где украсть можно столько за неделю. Но при условии что в случае доказательства в суде любых нарушений закона на этих должностях наказание будет суровым и не обратимым. То есть как кнут так и пряник должны соответствовать. В здравом уме и светлой памяти я на такую должность даже за 30 000 грн \ мес не соглашусь и за 45 000 грн/ мес буду сомневаться.Так что совершенствовать надо судебную систему и всю фемиду , украл сел на 15-20 лет тогда такая зарплата оправдана. идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа yama Повідомлень: 1656 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2884 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2019 00:25 tobias написав: люди виносять кеш з привату чи це постійно біля їх банкоматів черги? люди виносять кеш з привату чи це постійно біля їх банкоматів черги?

Спокойно 90% пенсий соц выплат и много много зарплат там . Ну и в ощаде еще. 90% на ощад и приват вместе . Туда же степендии . Спокойно 90% пенсий соц выплат и много много зарплат там . Ну и в ощаде еще. 90% на ощад и приват вместе . Туда же степендии . идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа yama Повідомлень: 1656 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2884 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2019 00:34 Libo написав: andrein написав: Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе. Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе.



Сейчас лучше серебро - следующий кризис будет жаден на серебро. В 90-е воровали медные тазики и алюминиевые кастрюли, в следующий кризис будете шариться по бабушкиным комодам в поисках серебряной ложки или вилки. Сейчас лучше серебро - следующий кризис будет жаден на серебро. В 90-е воровали медные тазики и алюминиевые кастрюли, в следующий кризис будете шариться по бабушкиным комодам в поисках серебряной ложки или вилки.

Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок. Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок. идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа yama Повідомлень: 1656 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2884 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2019 03:53 greenozon написав: Акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group. Акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.



И так проблем выше крыши - для полного счастья не хватало еще под американские санкции, явные, или неявные попасть.



Пузырь неоправданного оптимизма на валютном рынке Украины может неожиданно лопнуть



Целая новогодняя елка получается:



-Бывшая национальная гордость Мотор-Сич на любимый американский мозоль наступила и остальная "промка" в ауте соответственно



-Плюсы круглосуточно крутят хвалебные ролики, значит что-то знают и приватовские "рождественские встречи" -целое гроно судов, подкормленных с рук лично главным поганцем страны, - вполне могут превраться в адскую машинку



-Варранты еще далеко, но зато какая туча огромная



-Нерезы в гособлигациях как минимум на половину нерезами не являются,и при малейшем шухере дернут как гопстопник в Одессе при виде полиции



-Гончарук и Милованов как два брата акробата соревнуются кто больше и глупее невпопад что-нибудь зарядит.Гиперлуп не строят, и на том спасибо. Но уже наобещали такого вранья с три короба - 40% роста за 5 лет чего только стоят. А 50 млрд.дол. инвестиций за те же 5 лет - ведь это ж чистый шахматный турнир , проведенный в Нью-Васюках Остапом Бендером.

Да и внешне чем то похожи.



-Земля. А кто сказал что она непременно будет? А может вместо земельной реформы мы осенью взамен получим досрочку в Раду и смену правительства с соответствующими качелями



-Транзит - в любом случае это смахивает на "хорошую мину при плохой игре", даже если 5 лет строк, но при 100% резком уменьшении объемов прокачки - это долгосрочный негатив



- 3 млрд. Стокгольма это very well, да к, а почему ж ни слова в информационном пространстве о практически проигранных русских 3 млрд. займа, с процентами и все 4.5 млрд.?



-мир вышел из кризиса 2008-2009 окончательно, пожалуй, к 2013-му. И только Украина, похоже так и не выходили из него.Все что происходит напоминает мне лишь разные стадии финансово=экономического кризиса, температура то спадает, то опять повышается , а лекарств и таблеток никто и не думает принимать



-когда экономика не подлечена, а точнее жар пытаются лечить не чаем с медом и лимоном, а кока-колой с пиццой, при любых раскладах у нас может быть турбулентно.

Будет все ОК с мировой экономикой - повысятся цены на газ,нефть и т.п. - что для нас негативно.

Случится очередное мировое землятрясение - упадут цены на экспортные товары - также негативно



-ну и основное - то что загнало и потребительский и деловой оптимизм в стране в красную зону - тарифный налог в пользу монопольно-олигархических ФПГ ( финансово-промышленных групп) -никуда оказывается не делся, никто и не собирается даже попыться узнать - кто и на каком этапе цепочки и сколько конкретно "скомуниздил" у каждого потребителя.Хотя обещали разобраться.



-МВФ что-то там обещал. Ну обещать,не значит жениться, могут тормозить транши даже если вымучают программу, да только на фига нам эти гроши, у нас вон с 2005-го по 2013 гг 8-9 лет ПИИ были от 5 до 11 млрд.дол. и не на три года как программа МВФ - а в год.



-Норманд вон состоялся на днях. Да он ни о чем, так небольшая стабилизация в лучшем случае, а в апреле повторная встреча скорее всего не состоится, или будет отложена как минимум.



-Почему при такой офигительной ревальвации - бензин и соляра и глазом не моргнули, борщ скоро будем варить исключительно из продуктов Египта,Белоруссии, Нидерландов и Китая ( стыдно ведь, это ж не авто, и не ТВ-панели, и не мобилки) это овощи, которые на лучших в мире черноземах стали дороже чем в большинстве стран ЕС.



-Почему при таком празднике понижения ставок, не по дням, а по часам,кредиты ФОПам Аваль пытается втулить до 1 млн. грн. под 35%, но плюс еще страховки, комиссии и т.п.

Сколько там учетка 13.5% ? А мелочи пузатой хитрые собственники иностранного банка пытаются под развитие бизнеса едва ли не под 40% годовых всучить?



Может что-то знают, ну или подозревают, или даже подопечные НБУ и Минфину - просто не верят?



Нет мне лично нравится низкая гривна, все что можно конвертирую в евро,



но хотелось бы написать открытое письмо Маркаровой



от имени многих участников форума на Финансах .юа.



Нам не нужна сильная гривна.



Нам не нужна слабая гривна.



Нам нужна стабильная гривна.



А также прогнозированность.



А также рост не на пашущих от зари до зари гастерах



и новой фишке - на которой подымаются местные и неместные спекулянты, выкачивающие наши дороги,медицину, развитие и надежды на экономический прыжок в свои бездонные карманы в виде спекулятивных процентов и курсового потенциала.



А рост на:



- прекращеннии упрощенной системы ( "упрощенки") для богатых,для ФПГ



-деолигархизации,демонополизации и деофшоризации



-каких-то элементарных шагов на таможне - чего там выдумывать,

на каждого таможенника ( с 1 млн.дол. в активах)

нацепить по видереестратору как у патрульных,

и данные в онлайне передавать прямо в офис первых лиц страны -

гарантировано в 5-7 раз рост таможенных платежей повысится,

правда и увольняться будут массово, никто ж не захочет за 10 тыс.грн. впахивать.



-забыть на фиг о мелких ФОПах, кто каждый свой скромный кусок хлеба сам зарабатывает и сам себе рабочее место создал - минимум на 5 лет, освободить их вообще от налогов, только ЕСВ оставить, а всю прибыль пусть в дело вкладывают



-землю , да вводите себе, на здоровье, коли уж не хватает ума как по другому бабок заработать

( хотя в кризис, когда активы на низах - только дурень единственную квартиру продает), но хотя бы ограничьте как в Польше по 500 га на одно рыло,

а не по 200 тыс., и не по 50 тыс. га как сейчас в качестве уступки предлагают.



500 га и 50 тыс. га - это надо заценить.

На хрена еще одну монополию создавать.

Казалось бы милллиардные гос.дотации Нашей Рябе, которые собственники в Куршавеле праздновали с десятками ящиков шампанского по 1.2 тыс. евро за штуку "Don peregnion vintage" - это был верх абсурда.



Оказалось нет, можно еще круче - все земли страны раздать практически на руки нескольким тем же ФПГ,

лидеров которых мы уже сейчас по имени отчеству можем угадать.



Мотор Сич китайцам - это уже как вишенка на пирожное.



А о гривне по 22-23 я лично еще в феврале текущего голда писал неединожды тут на ветке,

но только писалось это как вариант и как результат системных реформ и перестройки экономической модели страны от монопольно-клановой

к системе среднего класса,

фермеров и лавочников - как в Польше,

куда еще в 90-х наши все подряд возили на рынки,а полуголодные поляки покупали и строили планы на строительство государства среднего класса.

Ну и не лежали на боку все эти 28 лет,

и не давали тырить по карманам все подряд местным польским баронам

( а кто тырил - тот в польских więzienie - рукавицы шьет, или спецовки, а не заседает в сейме),

поэтому и злотый стоит не 23-27 злотых за 1 американский доллар,а три злотых 85 грошей за один вечнозеленый. Не до добра ні таке потепління взимку, попри ситуативну економію газу, ні таке укріплення гривні, попри економію на ціні газу. Довгострокові перспективи в обох випадках принесуть більше збитків ніж користі. Ой+

Повідомлень: 3038 З нами з: 19.04.12 Подякував: 38 раз. Подякували: 372 раз.

