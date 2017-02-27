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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3049305030513052>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:50

  дарий написав:Евреев много - нумизматов не очень... :roll: :wink: :D


Дарий , не психуй
холява
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:11

  Libo написав:...Малый спрос на монеты - иллюзия. :?

прокололся ты, прапор, с Архистратигом.
у тебя, куда ни плюнь, прокол на проколе.
не думал завязывать с писаниной? переходи в читатели, дядя.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:51

это 2 фонда (ФГВФЛ) грн.?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:03

  Libo написав:
  edvardd написав:
  Libo написав:ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.! :shock: А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...
Выгодная торговля.

это на вторичке, тут надо смотреть год выпуска, судя по цене это 2011, а так цена в 2 раза меньше, и то эта цена +30% от металла...короче слитки наше всё (в кризис)


Вот видишь, ты сам признал, что в отличии от слитка, в серебряной монете, кроме металла, есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь.
А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом.
Диверсифай портфолио.
Во всём!
8) 8) 8)

в 11 году при серебре 49 архистратигов покупали только извращенцы, у меня есть 12 года...
вчера тут генерала обсуждали с доставкой за час - туфта это всё, посмотрел его лекцию - речь идёт об Илоне Маске с его старщип, с доставкой за час... с 17:30

а монеты есть у меня:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:38

  Libo написав:... есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь.
А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом.
Диверсифай портфолио.
Во всём!
8) 8) 8)

Можете розглянути такий варіант диверсифікації:
Зображення
Нумізматична цінність, досі в обігу, завжди приємно перевірити місце та умови зберігання... І ніхто не поцупить...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 00:14

Libo

Так а насколько громоздко и проблемно в хранении это серебро на более менее серьезных суммах!
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 00:25

  tobias написав:люди виносять кеш з привату чи це постійно біля їх банкоматів черги?

Спокойно 90% пенсий соц выплат и много много зарплат там . Ну и в ощаде еще. 90% на ощад и приват вместе . Туда же степендии .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 00:34

  Libo написав:
  andrein написав:Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе. :)


Сейчас лучше серебро - следующий кризис будет жаден на серебро. В 90-е воровали медные тазики и алюминиевые кастрюли, в следующий кризис будете шариться по бабушкиным комодам в поисках серебряной ложки или вилки. 8)

Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 06:08

  Qwerty написав:
  Сибарит написав:
  Ой+ написав:Акції протесту проти дешевого долара:

Что-то на улице прохладно стало.
Пойти что ли под гидрометцентр попротестовать против понижения температуры?

А я думаю, що це воно потепліло і сонечко вдень яскраво світило... То ви вже акцію провели!!


Не до добра ні таке потепління взимку, попри ситуативну економію газу, ні таке укріплення гривні, попри економію на ціні газу. Довгострокові перспективи в обох випадках принесуть більше збитків ніж користі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 07:18

  yama написав:
  Libo написав:
  andrein написав:Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе. :)


Сейчас лучше серебро - следующий кризис будет жаден на серебро. В 90-е воровали медные тазики и алюминиевые кастрюли, в следующий кризис будете шариться по бабушкиным комодам в поисках серебряной ложки или вилки. 8)

Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок.

Совершенно верно! Скупать хлам, который потом продать по нормальной цене будет просто невозможно- это из серии скупки хрусталя нашими бабушками и дедушками. А всё остальное просто влажные мечты фетишистов, по вечерам натирающих свои копеечные ложечки, трясущимися руками, тряпочками с пастой "ГОИ" : ))
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