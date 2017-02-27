yama написав:Libo написав:
Сейчас лучше серебро - следующий кризис будет жаден на серебро. В 90-е воровали медные тазики и алюминиевые кастрюли, в следующий кризис будете шариться по бабушкиным комодам в поисках серебряной ложки или вилки.
Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок.
Додам, що ліквідаціі реклама там вже пару років висить)))