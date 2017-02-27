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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3049305030513052

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 07:58

  yama написав:
  Libo написав:
  andrein написав:Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе. :)


Сейчас лучше серебро - следующий кризис будет жаден на серебро. В 90-е воровали медные тазики и алюминиевые кастрюли, в следующий кризис будете шариться по бабушкиным комодам в поисках серебряной ложки или вилки. 8)

Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок.

Додам, що ліквідаціі реклама там вже пару років висить)))
athena1
 
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