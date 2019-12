Додано: Нед 15 гру, 2019 23:38

Libo написав: ... есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь.

А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом.

Диверсифай портфолио.

Во всём!

... есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь.А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом.Диверсифай портфолио.Во всём!

Можете розглянути такий варіант диверсифікації:



Нумізматична цінність, досі в обігу, завжди приємно перевірити місце та умови зберігання... І ніхто не поцупить... Можете розглянути такий варіант диверсифікації:Нумізматична цінність, досі в обігу, завжди приємно перевірити місце та умови зберігання... І ніхто не поцупить...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell