Libo написав:

edvardd написав: Libo написав: ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.! А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...

Выгодная торговля. ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.!А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше...Выгодная торговля.

это на вторичке, тут надо смотреть год выпуска, судя по цене это 2011, а так цена в 2 раза меньше, и то эта цена +30% от металла...короче слитки наше всё (в кризис) это на вторичке, тут надо смотреть год выпуска, судя по цене это 2011, а так цена в 2 раза меньше, и то эта цена +30% от металла...короче слитки наше всё (в кризис)

Вот видишь, ты сам признал, что в отличии от слитка, в серебряной монете, кроме металла, есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь.А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом.Диверсифай портфолио.Во всём!