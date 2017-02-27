Libo написав:ЗЫ На прошлой неделе проверил по чём ваши серебряные Архистратиги. По 1200 грн.! А уезжал я в последний раз они были по 600 грн. А серебра там меньше чем на 400 грн. и госцена не намного выше... Выгодная торговля.
это на вторичке, тут надо смотреть год выпуска, судя по цене это 2011, а так цена в 2 раза меньше, и то эта цена +30% от металла...короче слитки наше всё (в кризис)
Вот видишь, ты сам признал, что в отличии от слитка, в серебряной монете, кроме металла, есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь. А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом. Диверсифай портфолио. Во всём!
в 11 году при серебре 49 архистратигов покупали только извращенцы, у меня есть 12 года... вчера тут генерала обсуждали с доставкой за час - туфта это всё, посмотрел его лекцию - речь идёт об Илоне Маске с его старщип, с доставкой за час... с 17:30
Libo написав:... есть еще и нумизматическая стоимость... Она в течение нескольких лет может давать рост в разы … Т.е. рост твоего капитала в монетах - в разы! Даже самые простые монеты, на которые никогда не подумаешь. А на случай кризисов и на черный день можно иметь какую-то часть в слитках на металлолом. Диверсифай портфолио. Во всём!
Можете розглянути такий варіант диверсифікації: Нумізматична цінність, досі в обігу, завжди приємно перевірити місце та умови зберігання... І ніхто не поцупить...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
tobias написав:люди виносять кеш з привату чи це постійно біля їх банкоматів черги?
Спокойно 90% пенсий соц выплат и много много зарплат там . Ну и в ощаде еще. 90% на ощад и приват вместе . Туда же степендии .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
andrein написав:Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе.
Сейчас лучше серебро - следующий кризис будет жаден на серебро. В 90-е воровали медные тазики и алюминиевые кастрюли, в следующий кризис будете шариться по бабушкиным комодам в поисках серебряной ложки или вилки.
Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Что-то на улице прохладно стало. Пойти что ли под гидрометцентр попротестовать против понижения температуры?
А я думаю, що це воно потепліло і сонечко вдень яскраво світило... То ви вже акцію провели!!
Не до добра ні таке потепління взимку, попри ситуативну економію газу, ні таке укріплення гривні, попри економію на ціні газу. Довгострокові перспективи в обох випадках принесуть більше збитків ніж користі.
andrein написав:Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе.
Сейчас лучше серебро - следующий кризис будет жаден на серебро. В 90-е воровали медные тазики и алюминиевые кастрюли, в следующий кризис будете шариться по бабушкиным комодам в поисках серебряной ложки или вилки.
Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок.
Додам, що ліквідаціі реклама там вже пару років висить)))
Звідки такі гроші? Там макс. півфонда. Приймачок нікомунепотрібні витратив на ремонти і трохи з літа нашкрябав гривні, тепер тролить: "зробив усіх разом", "на 90% в гривні". Попрошойка на вокзалі, виходить, теж "зробив усіх".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Сибарит написав:Что-то на улице прохладно стало. Пойти что ли под гидрометцентр попротестовать против понижения температуры?
А я думаю, що це воно потепліло і сонечко вдень яскраво світило... То ви вже акцію провели!!
Не до добра ні таке потепління взимку, попри ситуативну економію газу, ні таке укріплення гривні, попри економію на ціні газу. Довгострокові перспективи в обох випадках принесуть більше збитків ніж користі.
Діду, клімат давно змінився, а ти скіглиш "тепла зима не до добра".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/