Додано: Пон 16 гру, 2019 09:42

Милованов и Малюська таки подали заявление Гончаруку заявления об отставке по причине плохого материального содержания на должности. Есть шанс наконец потерять Тимофеюшку.

Но еще не факт, что заявления об отставке будут приняты.



Но выглядит в полной стилистике Милованова - по де бильному. Согласился пойти на работу, прошел собеседования, утверждения разные, голосования. Через несколько месяцев поинтересовался, а какая же у меня зарплата, не, не подходит. Спрашивается зачем на работу нанимался. Ну и у главного HRа неплохо спросить - о чем на собеседовании говорили, тема условия труда не поднималась ?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.