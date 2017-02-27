Канада зовет к себе на ПМЖ миллион высококвалифицированных мигрантов 08:00, сегодня Вслед за Германией, которая решила упростить условия для заробитчан, премьер Канады Джастин Трюдо объявил о планах привлечь в страну не менее миллиона высококвалифицированных мигрантов.
За два года, с 2020 по 2022 Оттава планирует привлечь в страну миллион новых рабочих рук. Об этом, как об одной из целей правительства говорится в письме-мандате, которое премьер Трюдо направил Марку Мендичино, министру по делам иммиграции, беженцев и гражданства.
Трюдо включил повышение уровня иммиграции в список приоритетных вопросов.
Милованов и Малюська таки подали заявление Гончаруку заявления об отставке по причине плохого материального содержания на должности. Есть шанс наконец потерять Тимофеюшку. Но еще не факт, что заявления об отставке будут приняты.
Но выглядит в полной стилистике Милованова - по де бильному. Согласился пойти на работу, прошел собеседования, утверждения разные, голосования. Через несколько месяцев поинтересовался, а какая же у меня зарплата, не, не подходит. Спрашивается зачем на работу нанимался. Ну и у главного HRа неплохо спросить - о чем на собеседовании говорили, тема условия труда не поднималась ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zzzzzz написав:НБУ оценивает кол-во мигрантов в 8% от трудоспособного населения в возрасте 15-70 лет Всего трудоспосодного населения 28,8 млн.чел. То есть порядка 2 млн чел являются мигрантами.
А що це за дивна вилка - 15-70 років - це взагалі ті , хто хоч щось зможе робити хоч де-небуть ? Бо мені важкоуявити кваліфікованого робітника в віці 15-18 років . І так само уявляю толк від роботи 65-70 річного старенького ...
flyman написав:Діду, клімат давно змінився, а ти скіглиш "тепла зима не до добра".
Та просто не дуже вірно сформульовано і не ті акценти . Сама по собі тепла зима - нічого такого . Проблема в воді -якої дуже мало . Сухе літо , суха осінь , безсніжна суха зима - гарантовані проблеми для сільського господарства ...