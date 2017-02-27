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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3050305130523053>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:16

Канада зовет к себе на ПМЖ миллион высококвалифицированных мигрантов
08:00, сегодня
Вслед за Германией, которая решила упростить условия для заробитчан, премьер Канады Джастин Трюдо объявил о планах привлечь в страну не менее миллиона высококвалифицированных мигрантов.

За два года, с 2020 по 2022 Оттава планирует привлечь в страну миллион новых рабочих рук. Об этом, как об одной из целей правительства говорится в письме-мандате, которое премьер Трюдо направил Марку Мендичино, министру по делам иммиграции, беженцев и гражданства.

Трюдо включил повышение уровня иммиграции в список приоритетных вопросов.

https://strana.ua/news/239507-kanada-zo ... antov.html

НБУ оценивает кол-во мигрантов в 8% от трудоспособного населения в возрасте 15-70 лет
Всего трудоспосодного населения 28,8 млн.чел. То есть порядка 2 млн чел являются мигрантами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:39

  zzzzzz написав:
  edvardd написав:а пока почитайте очень серьёзную аналитику:

https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... U0bzKgAE8k
https://petrimazepa.com/ukraine_economi ... nxXtK6-pOc


Гоните тряпками этих бездарей Кухара и Кукурузу в три шеи. Они еще хуже чем Охрименко.

Про тих товаришів сказати нічого не можу- останні роки орієнтуюся з поправкою "-" на Еріка. Хлопець стабільний.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:42

Милованов и Малюська таки подали заявление Гончаруку заявления об отставке по причине плохого материального содержания на должности. Есть шанс наконец потерять Тимофеюшку.
Но еще не факт, что заявления об отставке будут приняты.

Но выглядит в полной стилистике Милованова - по де бильному. Согласился пойти на работу, прошел собеседования, утверждения разные, голосования. Через несколько месяцев поинтересовался, а какая же у меня зарплата, не, не подходит. Спрашивается зачем на работу нанимался. Ну и у главного HRа неплохо спросить - о чем на собеседовании говорили, тема условия труда не поднималась ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Років 5 тому Наєм точно так дуже голосно кричав про маленькі зарплати депутатів . Потім чомусь замовк ...
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:54

  zzzzzz написав:НБУ оценивает кол-во мигрантов в 8% от трудоспособного населения в возрасте 15-70 лет
Всего трудоспосодного населения 28,8 млн.чел. То есть порядка 2 млн чел являются мигрантами.

А що це за дивна вилка - 15-70 років - це взагалі ті , хто хоч щось зможе робити хоч де-небуть ? Бо мені важкоуявити кваліфікованого робітника в віці 15-18 років . І так само уявляю толк від роботи 65-70 річного старенького ...
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:09

  flyman написав:Діду, клімат давно змінився, а ти скіглиш "тепла зима не до добра".


Та просто не дуже вірно сформульовано і не ті акценти . Сама по собі тепла зима - нічого такого . Проблема в воді -якої дуже мало . Сухе літо , суха осінь , безсніжна суха зима - гарантовані проблеми для сільського господарства ...
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:16

  Pupsik написав:
  pesikot написав:
  prilepskiy написав:Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей


Идиоты натягивают сову на глобус.


гривнеукрепляж скоро закончится...если не уже ((((

Це ви писали 27 листопада... Виявляється, що не скоро і не уже!
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:НБУ оценивает кол-во мигрантов в 8% от трудоспособного населения в возрасте 15-70 лет
Всего трудоспосодного населения 28,8 млн.чел. То есть порядка 2 млн чел являются мигрантами.


по факту 8-10 Міо
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:20

Миняйло уже ушел ниже 40

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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:23

  zzzzzz написав:Миняйло уже ушел ниже 40

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Началась паника?
Это хорошо.
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