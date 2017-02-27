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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3051305230533054>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:24

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Миняйло уже ушел ниже 40

Покупка 23,33
продажа 23,38

Началась паника?
Это хорошо.
Надо пополнить карты для онлайн-обмена на чт-пт :)



Даешь кредит на все)))

Миняйло на 12-13 копеек ниже Межбанка уже примерно неделю или две
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По плану, к 23.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:27

  zzzzzz написав:Даешь кредит на все)))

Свободную гривну для закупок зелени.
А кредит для оплаты праздников :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:31

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Даешь кредит на все)))

Свободную гривну для закупок зелени.
А кредит для оплаты праздников :)


И кредит на погашение кредита.
Чем мы хуже нашего государства.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:15

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Даешь кредит на все)))

Свободную гривну для закупок зелени.
А кредит для оплаты праздников :)


и сколько кредитов понабирали с августа? :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уряд планує зекономити 2-3 млрд грн на переписі населення, відмовившись від традиційного способу його проведення. В той же час платники податків вже заплатили 3.55 млрд грн лише за те, що Міністерство фінансів України вирішило кілька зайвих місяців посидіти на позичених грошах.
https://www.facebook.com/CASEUkraine/po ... 5525206529
Ф. 23,28-23,38
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:31

  Captain Obvious написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Даешь кредит на все)))

Свободную гривну для закупок зелени.
А кредит для оплаты праздников :)


И кредит на погашение кредита.
Чем мы хуже нашего государства.

Кредиты гасятся от текущих поступлений.
Лучше нашего государства тем, что ставка кредита 0,0001% годовых

  proftpd66 написав:и сколько кредитов понабирали с августа?

Кредиты револьверные (взял-отдал-взял-отдал)
Задолженность колеблется в районе 100-200к, иногда до 300+
По грейс ставке конечно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:35

Передноворічне курсове дно для купівлі чекати цього тижня вт-ср, чи, радше таки, наступного, якою є думка шановного панства?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:37

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Миняйло уже ушел ниже 40

Покупка 23,33
продажа 23,38

Началась паника?
Это хорошо.
Надо пополнить карты для онлайн-обмена на чт-пт :)

Он-лайн с учетом предпраздничного приноса будет дороже нала
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:37

  Solar_simfi написав:Передноворічне курсове дно для купівлі чекати цього тижня вт-ср, чи, радше таки, наступного, якою є думка шановного панства?


На следующей неделе Рождество 25 декабря - выходной.
Нерезы на следующей неделе пойдут на рождественские каникулы, их деловая активность резко снизится. А вот что наши резы будут делать я не знаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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