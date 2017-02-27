Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:24
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
Миняйло уже ушел ниже 40
Покупка 23,33
продажа 23,38
Началась паника?
Это хорошо.
Надо пополнить карты для онлайн-обмена на чт-пт
Даешь кредит на все)))
Миняйло на 12-13 копеек ниже Межбанка уже примерно неделю или две
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 36477
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3514 раз.
Подякували: 8110 раз.
Профіль
38
7
2
1
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:25
По плану, к 23.
Captain Obvious
Повідомлень: 1153
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 291 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:27
zzzzzz написав:
Даешь кредит на все)))
Свободную гривну для закупок зелени.
А кредит для оплаты праздников
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 9970
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6449 раз.
Подякували: 2658 раз.
Профіль
3
1
3
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:31
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
Даешь кредит на все)))
Свободную гривну для закупок зелени.
А кредит для оплаты праздников
И кредит на погашение кредита.
Чем мы хуже нашего государства.
Captain Obvious
Повідомлень: 1153
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 291 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:15
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
Даешь кредит на все)))
Свободную гривну для закупок зелени.
А кредит для оплаты праздников
и сколько кредитов понабирали с августа?
proftpd66
Повідомлень: 1419
З нами з: 22.12.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 85 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:20
Уряд планує зекономити 2-3 млрд грн на переписі населення, відмовившись від традиційного способу його проведення. В той же час платники податків вже заплатили 3.55 млрд грн лише за те, що Міністерство фінансів України вирішило кілька зайвих місяців посидіти на позичених грошах.
https://www.facebook.com/CASEUkraine/po ... 5525206529
Ф. 23,28-23,38
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
Повідомлень: 638
З нами з: 23.01.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 234 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:31
Captain Obvious написав: Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
Даешь кредит на все)))
Свободную гривну для закупок зелени.
А кредит для оплаты праздников
И кредит на погашение кредита.
Чем мы хуже нашего государства.
Кредиты гасятся от текущих поступлений.
Лучше нашего государства тем, что ставка кредита 0,0001% годовых
proftpd66 написав:
и сколько кредитов понабирали с августа?
Кредиты револьверные (взял-отдал-взял-отдал)
Задолженность колеблется в районе 100-200к, иногда до 300+
По грейс ставке конечно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 9970
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6449 раз.
Подякували: 2658 раз.
Профіль
3
1
3
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:35
Передноворічне курсове дно для купівлі чекати цього тижня вт-ср, чи, радше таки, наступного, якою є думка шановного панства?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Повідомлень: 2152
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 320 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:37
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
Миняйло уже ушел ниже 40
Покупка 23,33
продажа 23,38
Началась паника?
Это хорошо.
Надо пополнить карты для онлайн-обмена на чт-пт
Он-лайн с учетом предпраздничного приноса будет дороже нала
SAndriy1
Повідомлень: 383
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 86 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:37
Solar_simfi написав:
Передноворічне курсове дно для купівлі чекати цього тижня вт-ср, чи, радше таки, наступного, якою є думка шановного панства?
На следующей неделе Рождество 25 декабря - выходной.
Нерезы на следующей неделе пойдут на рождественские каникулы, их деловая активность резко снизится. А вот что наши резы будут делать я не знаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 36477
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3514 раз.
Подякували: 8110 раз.
Профіль
38
7
2
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
16383
2007757
6754
1486595
П'ят 13 гру, 2019 10:33 ЛОБ
328
46492
Нед 01 гру, 2019 21:59 yama