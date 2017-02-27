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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3051305230533054

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:38

  Solar_simfi написав:Передноворічне курсове дно для купівлі чекати цього тижня вт-ср, чи, радше таки, наступного, якою є думка шановного панства?

Имхо, эта пятница после обеда
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:39

  Captain Obvious написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Даешь кредит на все)))

Свободную гривну для закупок зелени.
А кредит для оплаты праздников :)


И кредит на погашение кредита.
Чем мы хуже нашего государства.


  Вкладчик1234 написав:Кредиты гасятся от текущих поступлений.
Лучше нашего государства тем, что ставка кредита 0,0001% годовых


если купить по 24.6-25.3 контрабаса в долларах.

а сейчас курс 23.5, то убыток большой. Надо положить больше чем взял.

А ЕСЛИ купить в долларах долларами без кредита, то можно цену контрабаса снизить ДЛЯ своих клиентом в гривне, так как гривна ревальвировала, таким образом побороть конкурентов. Если Вы взяли по 25.3, Вы же не будите цену уменьшать в гривне до эквивалента 22.5. Верно???

Я цену для клиентом уменьшил, у меня спрос вырос.

это хорошо если гривна остановиться, а если будет до 15 идти. Ты в год из-за кредит будет убыток 20% минимум.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 16 гру, 2019 11:42, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:39

  zzzzzz написав:
  Solar_simfi написав:Передноворічне курсове дно для купівлі чекати цього тижня вт-ср, чи, радше таки, наступного, якою є думка шановного панства?


На следующей неделе Рождество 25 декабря - выходной.
Нерезы на следующей неделе пойдут на рождественские каникулы, их деловая активность резко снизится. А вот что наши резы будут делать я не знаю.

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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:43

  proftpd66 написав:это хорошо если гривна остановиться, а если будет до 15 идти. Ты в год из-за кредит будет уток 20% минимум.

Я ж не на все деньги (включая кредитные) скирдую валюту :)

Я даже локально (на периодах до месяца) продаю валюту, и (О, чудо!) - откупаю чуть больше, но попозже! Итого выхлоп возможен: процент по гривнедепо+курсовая разница за период.

Ладно ребята, урок окончен :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 3051305230533054
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