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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:38
Solar_simfi написав:
Передноворічне курсове дно для купівлі чекати цього тижня вт-ср, чи, радше таки, наступного, якою є думка шановного панства?
Имхо, эта пятница после обеда
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:39
Captain Obvious написав: Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав:
Даешь кредит на все)))
Свободную гривну для закупок зелени.
А кредит для оплаты праздников
И кредит на погашение кредита.
Чем мы хуже нашего государства.
Вкладчик1234 написав:
Кредиты гасятся от текущих поступлений.
Лучше нашего государства тем, что ставка кредита 0,0001% годовых
если купить по 24.6-25.3 контрабаса в долларах.
а сейчас курс 23.5, то убыток большой. Надо положить больше чем взял.
А ЕСЛИ купить в долларах долларами без кредита, то можно цену контрабаса снизить ДЛЯ своих клиентом в гривне, так как гривна ревальвировала, таким образом побороть конкурентов. Если Вы взяли по 25.3, Вы же не будите цену уменьшать в гривне до эквивалента 22.5. Верно???
Я цену для клиентом уменьшил, у меня спрос вырос.
это хорошо если гривна остановиться, а если будет до 15 идти. Ты в год из-за кредит будет убыток 20% минимум.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 16 гру, 2019 11:42, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:39
zzzzzz написав: Solar_simfi написав:
Передноворічне курсове дно для купівлі чекати цього тижня вт-ср, чи, радше таки, наступного, якою є думка шановного панства?
На следующей неделе Рождество 25 декабря - выходной.
Нерезы на следующей неделе пойдут на рождественские каникулы, их деловая активность резко снизится. А вот что наши резы будут делать я не знаю.
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:43
proftpd66 написав:
это хорошо если гривна остановиться, а если будет до 15 идти. Ты в год из-за кредит будет уток 20% минимум.
Я ж не на все деньги (включая кредитные) скирдую валюту
Я даже локально (на периодах до месяца) продаю валюту
, и (О, чудо!) - откупаю чуть больше, но попозже! Итого выхлоп возможен: процент по гривнедепо+курсовая разница за период.
Ладно ребята, урок окончен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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