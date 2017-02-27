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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30523053305430553056>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:38

  antikkristall написав:
  Ser Fil написав:
  zzzzzz написав:she_ne_investor
Почитайте пояснительную записку к этому закону. Там указано что доходы по этой статье превысили план.

Дубилет: "В связи с недостаточностью финансирования, перепись населения будет проводится по данным мобильных операторов. Перепись будет пробной - только по Киеву и Киевской области"

:shock: ... :mrgreen: Смешные вы с ИХами ...
В ответ @tZEinform
смеяться нет сил....

Но как гениально сказал одни наш читатель "Если нет денег искупать коня в шампанском, давайте хоть кота пивом обольем !"


Не будет никакой переписи населения, невыгодное это дело для любой власти...
реальную численность населения кому надо уже давно посчитали, есть куча методик позволяющих сделать это с минимальной погрешностью.

Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва... Думаю, що ці цифри є за всі 28 років існування держави! Можна вивести кореляцію і майже точно визначити скільки нас є нині в неньці!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва... Думаю, що ці цифри є за всі 28 років існування держави! Можна вивести кореляцію і майже точно визначити скільки нас є нині в неньці!

Не можна. В Польщі теж споживання хліба падає, як в Раші, де, начебто, шифруються мільйони наших заробітчан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва... Думаю, що ці цифри є за всі 28 років існування держави! Можна вивести кореляцію і майже точно визначити скільки нас є нині в неньці! Думаю, що ці цифри мало кого обрадують.

во времена 2МВ доля хлеба в рационе была огромна, это позволяло использовать объёмы продажи хлеба для подсчёта населения. Сейчас, слава богу, люди питаются совсем по-другому, и потребление хлеба не даст той точности.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:54

  Qwerty написав:Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва... Думаю, що ці цифри є за всі 28 років існування держави! Можна вивести кореляцію і майже точно визначити скільки нас є нині в неньці! Думаю, що ці цифри мало кого обрадують.

Супермаркети в останні роки збільшують реалізацію власної випічки, навряд чи вона потрапляє у статистику.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:02

  athena1 написав:
  yama написав:Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок.

Додам, що ліквідаціі реклама там вже пару років висить)))


Боже, какой наивняк! :oops:
Чтоб я ехал к вам во Львов покупать серебро по 49 грн. за грамм!
Его можно купить где угодно по текущей биржевой цене …
И если кто-то и просит по 49 грн. за грамм, то явно не за чистый металл, а за антиквариат.
А в этом деле мозги надо иметь, ребята.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:14

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва... Думаю, що ці цифри є за всі 28 років існування держави! Можна вивести кореляцію і майже точно визначити скільки нас є нині в неньці! Думаю, що ці цифри мало кого обрадують.

во времена 2МВ доля хлеба в рационе была огромна, это позволяло использовать объёмы продажи хлеба для подсчёта населения. Сейчас, слава богу, люди питаются совсем по-другому, и потребление хлеба не даст той точности.

есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения:
сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше. :(
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:15

  Квесторе_поверніться написав:
  w_bufett написав:Тиждень падіння і ріст до 25!

По 25 продавати шо купив по 26.40.
Ні, кажіть коли буде 28?


Наразі, такої інформації ще не маю! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:16

  zzzzzz написав:
  Solar_simfi написав:Передноворічне курсове дно для купівлі чекати цього тижня вт-ср, чи, радше таки, наступного, якою є думка шановного панства?


На следующей неделе Рождество 25 декабря - выходной.
Нерезы на следующей неделе пойдут на рождественские каникулы, их деловая активность резко снизится. А вот что наши резы будут делать я не знаю.


В нерезовских офисах в неделю 23-27 декабря будут сидеть только дежурные, начинающие и провинившиеся. 30-31 тоже. Полноценная жизнь начнется уже в следующем году. Когда опохмелимся и войдем в нормальное русло. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на 23,70 cмотрим
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:21

  KOKS написав:на 23,70 cмотрим


Пиши сразу «на 32.00»
С завтрашним размещением не то что посмотрим, а окунемся с головой в 23.3
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Пон 16 гру, 2019 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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