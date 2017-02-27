zzzzzz написав:she_ne_investor Почитайте пояснительную записку к этому закону. Там указано что доходы по этой статье превысили план.
Дубилет: "В связи с недостаточностью финансирования, перепись населения будет проводится по данным мобильных операторов. Перепись будет пробной - только по Киеву и Киевской области"
... Смешные вы с ИХами ...
В ответ @tZEinform смеяться нет сил....
Но как гениально сказал одни наш читатель "Если нет денег искупать коня в шампанском, давайте хоть кота пивом обольем !"
Не будет никакой переписи населения, невыгодное это дело для любой власти... реальную численность населения кому надо уже давно посчитали, есть куча методик позволяющих сделать это с минимальной погрешностью.
Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва... Думаю, що ці цифри є за всі 28 років існування держави! Можна вивести кореляцію і майже точно визначити скільки нас є нині в неньці!
Qwerty написав:Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва... Думаю, що ці цифри є за всі 28 років існування держави! Можна вивести кореляцію і майже точно визначити скільки нас є нині в неньці!
Не можна. В Польщі теж споживання хліба падає, як в Раші, де, начебто, шифруються мільйони наших заробітчан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Qwerty написав:Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва... Думаю, що ці цифри є за всі 28 років існування держави! Можна вивести кореляцію і майже точно визначити скільки нас є нині в неньці! Думаю, що ці цифри мало кого обрадують.
во времена 2МВ доля хлеба в рационе была огромна, это позволяло использовать объёмы продажи хлеба для подсчёта населения. Сейчас, слава богу, люди питаются совсем по-другому, и потребление хлеба не даст той точности.
Qwerty написав:Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва... Думаю, що ці цифри є за всі 28 років існування держави! Можна вивести кореляцію і майже точно визначити скільки нас є нині в неньці! Думаю, що ці цифри мало кого обрадують.
Супермаркети в останні роки збільшують реалізацію власної випічки, навряд чи вона потрапляє у статистику.
yama написав:Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок.
Додам, що ліквідаціі реклама там вже пару років висить)))
Боже, какой наивняк! Чтоб я ехал к вам во Львов покупать серебро по 49 грн. за грамм! Его можно купить где угодно по текущей биржевой цене … И если кто-то и просит по 49 грн. за грамм, то явно не за чистый металл, а за антиквариат. А в этом деле мозги надо иметь, ребята.
Qwerty написав:Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва... Думаю, що ці цифри є за всі 28 років існування держави! Можна вивести кореляцію і майже точно визначити скільки нас є нині в неньці! Думаю, що ці цифри мало кого обрадують.
во времена 2МВ доля хлеба в рационе была огромна, это позволяло использовать объёмы продажи хлеба для подсчёта населения. Сейчас, слава богу, люди питаются совсем по-другому, и потребление хлеба не даст той точности.
есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения: сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше.
Solar_simfi написав:Передноворічне курсове дно для купівлі чекати цього тижня вт-ср, чи, радше таки, наступного, якою є думка шановного панства?
На следующей неделе Рождество 25 декабря - выходной. Нерезы на следующей неделе пойдут на рождественские каникулы, их деловая активность резко снизится. А вот что наши резы будут делать я не знаю.
В нерезовских офисах в неделю 23-27 декабря будут сидеть только дежурные, начинающие и провинившиеся. 30-31 тоже. Полноценная жизнь начнется уже в следующем году. Когда опохмелимся и войдем в нормальное русло.