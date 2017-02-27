yama написав:Ь Любителі ложок срібних гайда у львів , на вулиці краківській все столове серебро по 49 грн за 1 грамм і ложки і вилки і стопочки все що душі подобається .... Мене інший факт стримує куплене по 49 грн за грам здати в ломбарді можна по 11 грн за той ще грамм оце бізнес оце знижка у звязку із закриттям магазину срібла. Якщо що то мені ніхто за рекламу не платив. Акція до кінця року далі закривають магазин, або до особливого розпорядження власника. Вул краківська якщо не помиляюсь бічна площі Ринок.
Додам, що ліквідаціі реклама там вже пару років висить)))
Боже, какой наивняк! Чтоб я ехал к вам во Львов покупать серебро по 49 грн. за грамм! Его можно купить где угодно по текущей биржевой цене … И если кто-то и просит по 49 грн. за грамм, то явно не за чистый металл, а за антиквариат. А в этом деле мозги надо иметь, ребята.
Та ну - срібні вироби і срібло інвестиційне - зовсім різні ціни ... Інвестиційне - це інвестиційне - хоч монети , хоч злитки . А срібний посуд приблизно в 3-3.5 рази дорожче ... Так що 49 - це недорого дійсно ...
Пиши сразу «на 32.00» С завтрашним размещением не то что посмотрим, а окунемся с головой в 23.3
23 - Це психологічна межа, на якій можуть фіксувати прибуток! - І почати скупку, но я не виключаю, що можлива скупка йде вже і зараз! - А +-30 копійок, вже не грають тієї ролі, яку хтось очікує! - ЧР, може відреагувати в любий момент, як на цьому тижні так і на наступному, для росту до 25!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
dima_beleb написав:есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения: сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше.
Бедняга.... Что я наблюдаю: ассортимент стал в разы шире и нефиг делать выбрать вкусный хлеб.
dima_beleb написав:есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения: сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше.
Бедняга.... Что я наблюдаю: ассортимент стал в разы шире и нефиг делать выбрать вкусный хлеб.
Справа в тому , що хліб може одночасно бути "вкусный" та "дерьмовый" - це якби трошки різні речі ... Навряд чи хтось з покупців робить реальне дослідження хімії розпушувачів чи ще якихось добавок ...
zzzzzz написав:НБУ оценивает кол-во мигрантов в 8% от трудоспособного населения в возрасте 15-70 лет Всего трудоспосодного населения 28,8 млн.чел. То есть порядка 2 млн чел являются мигрантами.
по факту 8-10 Міо
Ну вот зачем нести такую ересь? Это означает что каждый третий в вашей социальной группе на заработках. А если где-то не уехал никто. То где-то должны уехать все. Но ведь без калькулятора понятна вся бредовость.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price