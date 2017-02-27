zzzzzz написав:НБУ оценивает кол-во мигрантов в 8% от трудоспособного населения в возрасте 15-70 лет Всего трудоспосодного населения 28,8 млн.чел. То есть порядка 2 млн чел являются мигрантами.
по факту 8-10 Міо
Ну вот зачем нести такую ересь? Это означает что каждый третий в вашей социальной группе на заработках. А если где-то не уехал никто. То где-то должны уехать все. Но ведь без калькулятора понятна вся бредовость.
dima_beleb написав:есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения: сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше.
Бедняга.... Что я наблюдаю: ассортимент стал в разы шире и нефиг делать выбрать вкусный хлеб.
Справа в тому , що хліб може одночасно бути "вкусный" та "дерьмовый" - це якби трошки різні речі ... Навряд чи хтось з покупців робить реальне дослідження хімії розпушувачів чи ще якихось добавок ...
не вижу связи с предметом обсуждения. Я говорю следующее: нет оснований утверждать, что спрос на хлеб упал из-за того, что хлеб стал плохим - поскольку на вкус массового покупателя он стал даже лучше. Но спрос всё равно упал, т.к. другая еда стала гораздо доступнее.