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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3053305430553056

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:55

  vovan_prm написав:
  greenozon написав:
  zzzzzz написав:НБУ оценивает кол-во мигрантов в 8% от трудоспособного населения в возрасте 15-70 лет
Всего трудоспосодного населения 28,8 млн.чел. То есть порядка 2 млн чел являются мигрантами.


по факту 8-10 Міо

Ну вот зачем нести такую ересь?
Это означает что каждый третий в вашей социальной группе на заработках.
А если где-то не уехал никто.
То где-то должны уехать все.
Но ведь без калькулятора понятна вся бредовость.


Про що ми споримо? - "Середньооблікова кількість штатних працівників" Україна 7,546000 (7 мільйонів 546 тисяч)! - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... _u_19.xlsx
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та ця наша статистика взагалі невідомо про що ... Якось про село рахували - там ніби-то живе 13 млн . А працює - 1 млн. Де всі останні ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:01

  Puente написав:
  juristkostya написав:
  dima_beleb написав:есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения:
сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше. :(

Бедняга.... Что я наблюдаю: ассортимент стал в разы шире и нефиг делать выбрать вкусный хлеб.


Справа в тому , що хліб може одночасно бути "вкусный" та "дерьмовый" - це якби трошки різні речі ...
Навряд чи хтось з покупців робить реальне дослідження хімії розпушувачів чи ще якихось добавок ...

не вижу связи с предметом обсуждения.
Я говорю следующее: нет оснований утверждать, что спрос на хлеб упал из-за того, что хлеб стал плохим - поскольку на вкус массового покупателя он стал даже лучше.
Но спрос всё равно упал, т.к. другая еда стала гораздо доступнее.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Puente написав:Де всі останні ?

какие "останні"? "Інші", конечно же.
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