Додано: Пон 16 гру, 2019 14:49

juristkostya написав: во времена 2МВ доля хлеба в рационе была огромна, это позволяло использовать объёмы продажи хлеба для подсчёта населения. Сейчас, слава богу, люди питаются совсем по-другому, и потребление хлеба не даст той точности. во времена 2МВ доля хлеба в рационе была огромна, это позволяло использовать объёмы продажи хлеба для подсчёта населения. Сейчас, слава богу, люди питаются совсем по-другому, и потребление хлеба не даст той точности.

Совершенно верно, рацион стал разнообразнее, и ни один продукт не даст достаточно точного результата. Однако, независимо от наших гастрономических пристрастий, результат выходит один и тот же. Вот этот результат вполне возможно посчитать для определения численности населения. Эта задача совсем не сложная, но для переписи этого мало. При переписи заполняется достаточно подробная анкета, содержание которой и является целью переписи. О нас хотят знать больше, чем просто количество.Другое дело, что всю статистику, для получения которой задумана перепись, можно было бы, наверно, за меньшие деньги купить у Гугла. Он о нас знает значительно больше, чем даст анкета.