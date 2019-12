Додано: Пон 16 гру, 2019 15:26

freeze написав: Милованов и Малюська таки подали заявление Гончаруку заявления об отставке по причине плохого материального содержания на должности. Есть шанс наконец потерять Тимофеюшку.

Но еще не факт, что заявления об отставке будут приняты.



Но выглядит в полной стилистике Милованова - по де бильному. Согласился пойти на работу, прошел собеседования, утверждения разные, голосования. Через несколько месяцев поинтересовался, а какая же у меня зарплата, не, не подходит. Спрашивается зачем на работу нанимался. Ну и у главного HRа неплохо спросить - о чем на собеседовании говорили, тема условия труда не поднималась ?

куди подавати документи на співбесіду?

з.і.

куди подавати документи на співбесіду?

з.і.

я теж в KSE учився

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/