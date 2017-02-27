juristkostya написав:во времена 2МВ доля хлеба в рационе была огромна, это позволяло использовать объёмы продажи хлеба для подсчёта населения. Сейчас, слава богу, люди питаются совсем по-другому, и потребление хлеба не даст той точности.
Совершенно верно, рацион стал разнообразнее, и ни один продукт не даст достаточно точного результата. Однако, независимо от наших гастрономических пристрастий, результат выходит один и тот же. Вот этот результат вполне возможно посчитать для определения численности населения. Эта задача совсем не сложная, но для переписи этого мало. При переписи заполняется достаточно подробная анкета, содержание которой и является целью переписи. О нас хотят знать больше, чем просто количество. Другое дело, что всю статистику, для получения которой задумана перепись, можно было бы, наверно, за меньшие деньги купить у Гугла. Он о нас знает значительно больше, чем даст анкета.
juristkostya написав:во времена 2МВ доля хлеба в рационе была огромна, это позволяло использовать объёмы продажи хлеба для подсчёта населения. Сейчас, слава богу, люди питаются совсем по-другому, и потребление хлеба не даст той точности.
Совершенно верно, рацион стал разнообразнее, и ни один продукт не даст достаточно точного результата. Однако, независимо от наших гастрономических пристрастий, результат выходит один и тот же. Вот этот результат вполне возможно посчитать для определения численности населения. Эта задача совсем не сложная, но для переписи этого мало. При переписи заполняется достаточно подробная анкета, содержание которой и является целью переписи. О нас хотят знать больше, чем просто количество. Другое дело, что всю статистику, для получения которой задумана перепись, можно было бы, наверно, за меньшие деньги купить у Гугла. Он о нас знает значительно больше, чем даст анкета.
и что же укр. гавермент хочет о нас узнать? Ваше предположение?
juristkostya написав:во времена 2МВ доля хлеба в рационе была огромна, это позволяло использовать объёмы продажи хлеба для подсчёта населения. Сейчас, слава богу, люди питаются совсем по-другому, и потребление хлеба не даст той точности.
Совершенно верно, рацион стал разнообразнее, и ни один продукт не даст достаточно точного результата. Однако, независимо от наших гастрономических пристрастий, результат выходит один и тот же. Вот этот результат вполне возможно посчитать для определения численности населения. Эта задача совсем не сложная, но для переписи этого мало. При переписи заполняется достаточно подробная анкета, содержание которой и является целью переписи. О нас хотят знать больше, чем просто количество. Другое дело, что всю статистику, для получения которой задумана перепись, можно было бы, наверно, за меньшие деньги купить у Гугла. Он о нас знает значительно больше, чем даст анкета.
В Гугле не у всех акканут есть - а банковская карта есть у всех, даже у пенсионеров. Запросить списки у банков, отсеять повторения тех у кого по несколько карт и добавить детей (списки по школам-садикам) - и вся перепись
juristkostya написав:во времена 2МВ доля хлеба в рационе была огромна, это позволяло использовать объёмы продажи хлеба для подсчёта населения. Сейчас, слава богу, люди питаются совсем по-другому, и потребление хлеба не даст той точности.
Совершенно верно, рацион стал разнообразнее, и ни один продукт не даст достаточно точного результата. Однако, независимо от наших гастрономических пристрастий, результат выходит один и тот же. Вот этот результат вполне возможно посчитать для определения численности населения. Эта задача совсем не сложная, но для переписи этого мало. При переписи заполняется достаточно подробная анкета, содержание которой и является целью переписи. О нас хотят знать больше, чем просто количество. Другое дело, что всю статистику, для получения которой задумана перепись, можно было бы, наверно, за меньшие деньги купить у Гугла. Он о нас знает значительно больше, чем даст анкета.
В Гугле не у всех акканут есть - а банковская карта есть у всех, даже у пенсионеров. Запросить списки у банков, отсеять повторения тех у кого по несколько карт и добавить детей (списки по школам-садикам) - и вся перепись
у меня нет банковской карты. чисто из за принципа. далее по вашему предложению. А как же тайна банковского вклада? вот поэтому я предпочитаю кэш - как самый анонимный способ платежа.
freeze написав:Милованов и Малюська таки подали заявление Гончаруку заявления об отставке по причине плохого материального содержания на должности. Есть шанс наконец потерять Тимофеюшку. Но еще не факт, что заявления об отставке будут приняты.
Но выглядит в полной стилистике Милованова - по де бильному. Согласился пойти на работу, прошел собеседования, утверждения разные, голосования. Через несколько месяцев поинтересовался, а какая же у меня зарплата, не, не подходит. Спрашивается зачем на работу нанимался. Ну и у главного HRа неплохо спросить - о чем на собеседовании говорили, тема условия труда не поднималась ?
куди подавати документи на співбесіду? з.і. я теж в KSE учився
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Діду, клімат давно змінився, а ти скіглиш "тепла зима не до добра".
Та просто не дуже вірно сформульовано і не ті акценти . Сама по собі тепла зима - нічого такого . Проблема в воді -якої дуже мало . Сухе літо , суха осінь , безсніжна суха зима - гарантовані проблеми для сільського господарства ...
ну почекай, в березні навалить за ніч 1,5 метра снігу, як це було років 5 тому
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
katso написав:В Гугле не у всех акканут есть - а банковская карта есть у всех, даже у пенсионеров. Запросить списки у банков, отсеять повторения тех у кого по несколько карт и добавить детей (списки по школам-садикам) - и вся перепись
Слишком много работы. Почему не исходить из количества ИНН в стране? Потом определить "активность" ИНН? Исходя из этого можно определить количество "мертвых душ", и "теневого сектора" Но кому это "интересно"?
В "цифровой век" диджитализаторы не могут даже "тупо установить количество поголовья".
Не удивлюсь, если есть и "рынок мёртвых душ"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Тобто – вже є підстави для зриву курсу, падіння номінального ВВП і вирішення проблеми "варантів"... Навіть розвинуті ж країни світу наввипередки опускають власні валюти для здобуття торг.переваг. А тут ми ще й на виплатах держ.боргу могли би зекономити...
Важко уявити, що вся суч.влада в Україні вирішила підіграти іноземним позичальникам і штучно підіймає гривню... Які ж то мали би бути "відкати"!? Чи який компромат!??
Але хто знає інше пояснення всій цій ситуації!?
І як довго українці дозволять себе доїти держборгами в "посиленому режимі"!?