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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:59
курс
вопреки здешним предсказаниям, почему то сегодня протоптались на месте
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:00
Как правило, цель переписи населения - выяснить:
1. Численность собственно населения
2. Полововой состав
3. Возрастной градиент
4. Национальный состав (в т.ч. языки: родной и общения)
5. Религиозный состав
6. Соотношение городского и сельского населения
7. Род занятий
8. Социальное и имущественное положение (очень грубо, типа: нищий, нуждающийся, бедный, низкий средний, средний, выше среднего, зажиточный, богатый).
Также, пользуясь случаем, частенько государство или местные власти проводят разные опросы.
Знать такую информацию очень полезно. Например, рассчитать ёмкость общественного транспорта на годы вперед, спрогнозировать потребность в школах и дет. садах, скорректировать планы призыва в армию и т.д. Другое дело, что много ответов будут не правдивыми. Кто ж, например, скажет сколько у него под матрасом на черный день отложено и какой у него реальный доход?.. Или сколькими квартирами владеет.
Но в первом приближении всё равно можно и нужно получить инфу хотя бы по первым шести пунктам.
З.Ы. По карточкам или по сим-картам это выяснить невозможно в принципе. У кого-то нет карточек вообще, а у кого-то их десяток разных банков и операторов. Свести данные банков и операторов в один реестр незаконно и не возможно. И не полезно, т.к. бардака там будет немеряно.
По ИНН тоже не реально, по ним можно посчитать только численность 14+ летнего населения, да и то не точно.
В общем, считать нужно. Вон, в Википедии написано, что в Киеве живет 2 935 239 человек. А мне кажется, что под 5 миллионов. И эти неучтенные 2 миллиона ездят в транспорте, учат детей в школах, вызывают скорую и полицию... Да просто банально справляют нужду (=нагружают фекальную канализационную систему) и мусорят! В общем - надо. Давно пора.
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:31
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:38
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:48
То ще небагато... Ось Володька з Бердичіва писав, що в його бабці пропало 100 тищ! Все життя прожила в 22 квадратах житла на зарплату у 80 рублєй... Тільки як їй вдалося таку суму при такій бідності зібрати Володька не сказав... Бо виходило що 100 років бабуся відкладала, як почала після залпу Аврори чи до залпу... У вас теж та ж історія чи шось інше?!
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це до форуму добралося покоління 90-х яке взагалі ніколи не знало препису?
Ознайомтесь:
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В розничных обменках очереди.
Народ сдают па23.2 на хлебушек, пока не стало па22
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:01
иго го
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
гугл породил диванных юристов.Могут и на порог не впустить без мотивированного решения.Ст 30 КУ.Пора чиповать пипл
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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