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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3053305430553056>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:59

курс

вопреки здешним предсказаниям, почему то сегодня протоптались на месте
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:00

  dima_beleb написав:
  Сибарит написав:
  juristkostya написав:во времена 2МВ доля хлеба в рационе была огромна, это позволяло использовать объёмы продажи хлеба для подсчёта населения. Сейчас, слава богу, люди питаются совсем по-другому, и потребление хлеба не даст той точности.

Совершенно верно, рацион стал разнообразнее, и ни один продукт не даст достаточно точного результата. Однако, независимо от наших гастрономических пристрастий, результат выходит один и тот же. Вот этот результат вполне возможно посчитать для определения численности населения. Эта задача совсем не сложная, но для переписи этого мало. При переписи заполняется достаточно подробная анкета, содержание которой и является целью переписи. О нас хотят знать больше, чем просто количество.
Другое дело, что всю статистику, для получения которой задумана перепись, можно было бы, наверно, за меньшие деньги купить у Гугла. Он о нас знает значительно больше, чем даст анкета.

и что же укр. гавермент хочет о нас узнать? Ваше предположение?

Как правило, цель переписи населения - выяснить:
1. Численность собственно населения
2. Полововой состав
3. Возрастной градиент
4. Национальный состав (в т.ч. языки: родной и общения)
5. Религиозный состав
6. Соотношение городского и сельского населения
7. Род занятий
8. Социальное и имущественное положение (очень грубо, типа: нищий, нуждающийся, бедный, низкий средний, средний, выше среднего, зажиточный, богатый).
Также, пользуясь случаем, частенько государство или местные власти проводят разные опросы.

Знать такую информацию очень полезно. Например, рассчитать ёмкость общественного транспорта на годы вперед, спрогнозировать потребность в школах и дет. садах, скорректировать планы призыва в армию и т.д. Другое дело, что много ответов будут не правдивыми. Кто ж, например, скажет сколько у него под матрасом на черный день отложено и какой у него реальный доход?.. Или сколькими квартирами владеет.
Но в первом приближении всё равно можно и нужно получить инфу хотя бы по первым шести пунктам.

З.Ы. По карточкам или по сим-картам это выяснить невозможно в принципе. У кого-то нет карточек вообще, а у кого-то их десяток разных банков и операторов. Свести данные банков и операторов в один реестр незаконно и не возможно. И не полезно, т.к. бардака там будет немеряно.
По ИНН тоже не реально, по ним можно посчитать только численность 14+ летнего населения, да и то не точно.

В общем, считать нужно. Вон, в Википедии написано, что в Киеве живет 2 935 239 человек. А мне кажется, что под 5 миллионов. И эти неучтенные 2 миллиона ездят в транспорте, учат детей в школах, вызывают скорую и полицию... Да просто банально справляют нужду (=нагружают фекальную канализационную систему) и мусорят! В общем - надо. Давно пора.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:(в т.ч. языки: родной и общения)


Этот пункт тоже спрашивать нельзя- а ну как большинство неуехавших ответит "русский" :shock: Не будет переписи короче :roll:
katso
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:31

  SILVER_UA написав:вопреки здешним предсказаниям, почему то сегодня протоптались на месте

23.50 это дно, кричу вам опять, бегом скупайтесь
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:38

  Zebra написав:
  SILVER_UA написав:вопреки здешним предсказаниям, почему то сегодня протоптались на месте

23.50 это дно, кричу вам опять, бегом скупайтесь

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Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:48

  Zebra написав:У моей бабы с дедом пропало 70 000 рублей на книжках. Пахали всю жизнь как лошади. Могли бы вернуть земельными паями людям, они бы продали их и забрали свое. А так по факту все отойдет как всегда олигархам, после того как отошли заводы, фабрики и прочее.

То ще небагато... Ось Володька з Бердичіва писав, що в його бабці пропало 100 тищ! Все життя прожила в 22 квадратах житла на зарплату у 80 рублєй... Тільки як їй вдалося таку суму при такій бідності зібрати Володька не сказав... Бо виходило що 100 років бабуся відкладала, як почала після залпу Аврори чи до залпу... У вас теж та ж історія чи шось інше?!
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dima_beleb написав:и что же укр. гавермент хочет о нас узнать? Ваше предположение?

Це до форуму добралося покоління 90-х яке взагалі ніколи не знало препису?
Ознайомтесь:
https://censor.net.ua/resonance/3164300/sogodn_nashe_splne_zavdannya_zmusiti_vladu_provesti_perepis_direktor_nstitutu_demograf_ella_lbanova
komp
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В розничных обменках очереди.
Народ сдают па23.2 на хлебушек, пока не стало па22
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:01

  Zebra написав:
  SILVER_UA написав:вопреки здешним предсказаниям, почему то сегодня протоптались на месте

23.50 это дно, кричу вам опять, бегом скупайтесь

иго го :!:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  komp написав:Це до форуму добралося покоління 90-х яке взагалі ніколи не знало препису?
гугл породил диванных юристов.Могут и на порог не впустить без мотивированного решения.Ст 30 КУ.Пора чиповать пипл
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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