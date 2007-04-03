Додано: Пон 16 гру, 2019 14:33

juristkostya написав:

Справа в тому , що хліб може одночасно бути "вкусный" та "дерьмовый" - це якби трошки різні речі ...

Навряд чи хтось з покупців робить реальне дослідження хімії розпушувачів чи ще якихось добавок ... Справа в тому , що хліб може одночасно бути "вкусный" та "дерьмовый" - це якби трошки різні речі ...Навряд чи хтось з покупців робить реальне дослідження хімії розпушувачів чи ще якихось добавок ...

не вижу связи с предметом обсуждения.Я говорю следующее: нет оснований утверждать, что спрос на хлеб упал из-за того, что хлеб стал плохим - поскольку на вкус массового покупателя он стал даже лучше.Но спрос всё равно упал, т.к. другая еда стала гораздо доступнее.[/quote]Вспомните как в 90-годах был хлеб который рассыпался на крошки через сутки. Его называли "Дока хлеб". Но тогда это проблемой не было, так как были гос заводы, которые делали продукцию по ГОСТу. Сейчас же весь хлеб как тот "Дока".И есть люди которые отказываются от хлеба или редко его покупают, или сами пекут с использование дрожжей, а не хим. распушивателей.И причина этого как раз падение качества или нарушение классической технологии.