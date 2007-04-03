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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:48
juristkostya написав: dima_beleb написав:
есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения:
сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше.
Бедняга.... Что я наблюдаю: ассортимент стал в разы шире и нефиг делать выбрать вкусный хлеб.
Справа в тому , що хліб може одночасно бути "вкусный" та "дерьмовый" - це якби трошки різні речі ...
Навряд чи хтось з покупців робить реальне дослідження хімії розпушувачів чи ще якихось добавок ...
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:01
Puente написав: juristkostya написав: dima_beleb написав:
есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения:
сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше.
Бедняга.... Что я наблюдаю: ассортимент стал в разы шире и нефиг делать выбрать вкусный хлеб.
Справа в тому , що хліб може одночасно бути "вкусный" та "дерьмовый" - це якби трошки різні речі ...
Навряд чи хтось з покупців робить реальне дослідження хімії розпушувачів чи ще якихось добавок ...
не вижу связи с предметом обсуждения.
Я говорю следующее: нет оснований утверждать, что спрос на хлеб упал из-за того, что хлеб стал плохим - поскольку на вкус массового покупателя он стал даже лучше.
Но спрос всё равно упал, т.к. другая еда стала гораздо доступнее.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:25
juristkostya написав: dima_beleb написав:
есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения:
сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше.
Бедняга.... Что я наблюдаю: ассортимент стал в разы шире и нефиг делать выбрать вкусный хлеб.
я знаю, что есть люди, которые не помнят, что было год назад. Как раз им нормально. А мне нет.
Да и речь идет не об ассортименте, а об качестве обычного хлеба, как белого кирпичика, так и черного круглого.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:33
juristkostya написав:
Справа в тому , що хліб може одночасно бути "вкусный" та "дерьмовый" - це якби трошки різні речі ...
Навряд чи хтось з покупців робить реальне дослідження хімії розпушувачів чи ще якихось добавок ...
не вижу связи с предметом обсуждения.
Я говорю следующее: нет оснований утверждать, что спрос на хлеб упал из-за того, что хлеб стал плохим - поскольку на вкус массового покупателя он стал даже лучше.
Но спрос всё равно упал, т.к. другая еда стала гораздо доступнее.[/quote]
Вспомните как в 90-годах был хлеб который рассыпался на крошки через сутки. Его называли "Дока хлеб". Но тогда это проблемой не было, так как были гос заводы, которые делали продукцию по ГОСТу. Сейчас же весь хлеб как тот "Дока".
И есть люди которые отказываются от хлеба или редко его покупают, или сами пекут с использование дрожжей, а не хим. распушивателей.
И причина этого как раз падение качества или нарушение классической технологии.
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Пон 16 гру, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:21
dima_beleb написав:
а об качестве обычного хлеба, как белого кирпичика, так и черного круглого.
Да речь как раз о том, что "обычного белого" и "обычного черного" сейчас по десятку разновидностей на любой вкус и кошелек, и выбрать вкусный и качественный вообще не проблема. Но хлеба действительно в целом стали меньше употреблять, уходит привычка наминать хлеб к любому блюду
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:05
EvgCapp написав: greenozon написав: KULANDALE написав:
Можливо, перед самим новим роком просяде 24,50 - 25,00.
по власних спостережннях може бути навпаки - адже люди в нас житейські, люблять святкувати НР і РХ на широку ногу, там ще Миколая сввято...
тобто видатків буде уйма, раз бідося, будуть витягувати заначку валютну і продавати.
Багато продаж - курс що робить? правильно
Чтобы потратить заначку, эту заначку нужно еще иметь.
А у нас задолженность по зарплатам растет в среднем по 10% каждый месяц, миллиардные долги по больничным и декретным.
Подозреваю, что заначки еще с конца лета начали доставать, более того, чтобы рейтинг нынешнего президента окончательно не догнал рейтинг прошлого, в декабре могут начаться большие погашения задолженностей, а это цифры с 9 нулями. Да и торгаши на импортных товарах сейчас неплохо жируют, будут конвертировать бумагу в деньги.
Более важным фактором в ближайшее время будет то какой нам "мир" с агрессором привезет 95 квартал с Парижа 9.12.
Був в суботу на Столичному ринку, щоб прикупити різних смаколиків... Людей не протовпитися, авто важко припаркувати... Ціни космос на всі продукти, але беруть все, особливо делікатеси! Думаю, що з кожним днем приближення нового року там буде ще інтенсивніша картина! І падіння курсу долара ні на чому не відобразилося, ціни лише виросли! Для прикладу вирізка телятинки - 270 гривень, ікра кети - 240 гривень за 100 грамів, хороші сири від 350 і до 800 за кіло(мій любимий Гауда з трюфелями - 450).
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