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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3053305430553056

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:13

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Миняйло уже ушел ниже 40

Покупка 23,33
продажа 23,38

Началась паника?
Это хорошо.
Надо пополнить карты для онлайн-обмена на чт-пт :)
то есть рекомендуете с покупкой долара подождать до четверга пятницы ? а что будет в четверг пятницу ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:18

  greenozon написав:
  Qwerty написав:Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва...


а я б через моб. операторів дістав точність 99%

у меня 2 активных сим карты и еще несколько включаются время от времени
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:34

Палладий...

За каких-то 2 года в два раза

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:39

Qwerty

"Ели, как всегда по праздникам, сытно и много. Щи с бараниной сменила лапша, потом - вареная баранина, курятина, холодец из бараньих ножек, жареная картошка, пшенная с коровьим маслом каша, кулага, блинцы с каймаком, соленый арбуз. Григорий, сгрузившийся едой, встал тяжело, пьяно перекрестился; отдуваясь прилег на кровать. Пантелей Прокофьевич еще управлялся с кашей: плотно притолочив ее ложкой, он сделал посредине углубление (так называемый колодец), налил в него янтарное масло и аккуратно черпал ложкой пропитанную маслом кашу. Петро, крепко любивший детишек, кормил Мишатку; балуясь, мазал ему кислым молоком щеки и нос."

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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:40

  Qwerty написав:Сама точна методика це вживання населенням хліба, яке дорівнює обсягу його виробництва... Думаю, що ці цифри є за всі 28 років існування держави! Можна вивести кореляцію і майже точно визначити скільки нас є нині в неньці!

а ще гречки, цукру, солі і водяри
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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