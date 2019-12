Додано: Пон 16 гру, 2019 17:47

p_vovk74 написав: и что же укр. гавермент хочет о нас узнать? Ваше предположение? и что же укр. гавермент хочет о нас узнать? Ваше предположение?

Как правило, цель переписи населения - выяснить:

1. Численность собственно населения

2. Полововой состав

3. Возрастной градиент

4. Национальный состав (в т.ч. языки: родной и общения)

5. Религиозный состав

6. Соотношение городского и сельского населения

7. Род занятий

8. Социальное и имущественное положение (очень грубо, типа: нищий, нуждающийся, бедный, низкий средний, средний, выше среднего, зажиточный, богатый).

Также, пользуясь случаем, частенько государство или местные власти проводят разные опросы.



Знать такую информацию очень полезно. Например, рассчитать ёмкость общественного транспорта на годы вперед, спрогнозировать потребность в школах и дет. садах, скорректировать планы призыва в армию и т.д. Другое дело, что много ответов будут не правдивыми. Кто ж, например, скажет сколько у него под матрасом на черный день отложено и какой у него реальный доход?.. Или сколькими квартирами владеет.

Но в первом приближении всё равно можно и нужно получить инфу хотя бы по первым шести пунктам.



З.Ы. По карточкам или по сим-картам это выяснить невозможно в принципе. У кого-то нет карточек вообще, а у кого-то их десяток разных банков и операторов. Свести данные банков и операторов в один реестр незаконно и не возможно. И не полезно, т.к. бардака там будет немеряно.

По ИНН тоже не реально, по ним можно посчитать только численность 14+ летнего населения, да и то не точно.



В общем, считать нужно. Вон, в Википедии написано, что в Киеве живет 2 935 239 человек. А мне кажется, что под 5 миллионов. И эти неучтенные 2 миллиона ездят в транспорте, учат детей в школах, вызывают скорую и полицию... Да просто банально справляют нужду (=нагружают фекальную канализационную систему) и мусорят! В общем - надо. Давно пора.[/quote]

