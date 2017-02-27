p_vovk74 написав:и что же укр. гавермент хочет о нас узнать? Ваше предположение?
Как правило, цель переписи населения - выяснить: 1. Численность собственно населения 2. Полововой состав 3. Возрастной градиент 4. Национальный состав (в т.ч. языки: родной и общения) 5. Религиозный состав 6. Соотношение городского и сельского населения 7. Род занятий 8. Социальное и имущественное положение (очень грубо, типа: нищий, нуждающийся, бедный, низкий средний, средний, выше среднего, зажиточный, богатый). Также, пользуясь случаем, частенько государство или местные власти проводят разные опросы.
Знать такую информацию очень полезно. Например, рассчитать ёмкость общественного транспорта на годы вперед, спрогнозировать потребность в школах и дет. садах, скорректировать планы призыва в армию и т.д. Другое дело, что много ответов будут не правдивыми. Кто ж, например, скажет сколько у него под матрасом на черный день отложено и какой у него реальный доход?.. Или сколькими квартирами владеет. Но в первом приближении всё равно можно и нужно получить инфу хотя бы по первым шести пунктам.
З.Ы. По карточкам или по сим-картам это выяснить невозможно в принципе. У кого-то нет карточек вообще, а у кого-то их десяток разных банков и операторов. Свести данные банков и операторов в один реестр незаконно и не возможно. И не полезно, т.к. бардака там будет немеряно. По ИНН тоже не реально, по ним можно посчитать только численность 14+ летнего населения, да и то не точно.
В общем, считать нужно. Вон, в Википедии написано, что в Киеве живет 2 935 239 человек. А мне кажется, что под 5 миллионов. И эти неучтенные 2 миллиона ездят в транспорте, учат детей в школах, вызывают скорую и полицию... Да просто банально справляют нужду (=нагружают фекальную канализационную систему) и мусорят! В общем - надо. Давно пора.[/quote] і як ці ляма душ відсвітяться в Києві, якщо вони відсвітяться в Козятинах з Конотопами?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
SILVER_UA написав:вопреки здешним предсказаниям, почему то сегодня протоптались на месте
23.50 это дно, кричу вам опять, бегом скупайтесь
выдел еще вчера в обменке в центре Львова 23,45 ... брать шоколадку или не брать ? ну пусть на гривну при упадем потеряю 500 грн со своей шоколадки, вчера прогулял больше .
Востаннє редагувалось yama в Пон 16 гру, 2019 17:50, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
flyman написав:Діду, клімат давно змінився, а ти скіглиш "тепла зима не до добра".
Та просто не дуже вірно сформульовано і не ті акценти . Сама по собі тепла зима - нічого такого . Проблема в воді -якої дуже мало . Сухе літо , суха осінь , безсніжна суха зима - гарантовані проблеми для сільського господарства ...
flyman так слухай внучку старших - порозумнішаєш.
Puente" і це також живу за 200 м від річки, довжина якої майже тис. км. Так такого мілководдя не пригадую. Приватний сектор зараз всі поглиблюють криниці. А проблема настають різні, колись як монголів пришкварило сонце, то підірвались шукати зелену травичку, заодно знищили купу держав. І зараз крім чисто економічних наслідків зміни клімату здатні спровокувати війни за ресурси.
flyman написав:Діду, клімат давно змінився, а ти скіглиш "тепла зима не до добра".
Та просто не дуже вірно сформульовано і не ті акценти . Сама по собі тепла зима - нічого такого . Проблема в воді -якої дуже мало . Сухе літо , суха осінь , безсніжна суха зима - гарантовані проблеми для сільського господарства ...
flyman так слухай внучку старших - порозумнішаєш.
Puente" і це також живу за 200 м від річки, довжина якої майже тис. км. Так такого мілководдя не пригадую. Приватний сектор зараз всі поглиблюють криниці. А проблема настають різні, колись як монголів пришкварило сонце, то підірвались шукати зелену травичку, заодно знищили купу держав. І зараз крім чисто економічних наслідків зміни клімату здатні спровокувати війни за ресурси.
і шо?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Сибарит написав:В пятницу НБУ купил 164 млн. Коррсчета выросли более, чем вдвое. Основным фактором роста стало завершение операции "последний глоток" - объем суточных сертификатов уменьшился почти на 35 млрд, вернувшись к привычным значениям около 20 млрд. Около десятки из этих 35 ушло на двухнедельные сертификаты. Весомый вклад в увеличение ликвидности внесли казначейство и масштабная интервенция НБУ.
Я вот не понимаю, объясните. На двухнедельных сертификатах оказалась рекордная сумма - 72,360 млрд.грн. Это абсолютный рекорд за всю историю .
Пиши сразу «на 32.00» С завтрашним размещением не то что посмотрим, а окунемся с головой в 23.3
23 - Це психологічна межа, на якій можуть фіксувати прибуток! - І почати скупку, но я не виключаю, що можлива скупка йде вже і зараз! - А +-30 копійок, вже не грають тієї ролі, яку хтось очікує! - ЧР, може відреагувати в любий момент, як на цьому тижні так і на наступному, для росту до 25!
Месные гуру гаварили-прогнозыровали ранее шо межа 25, патом 24,20, патом 24...... , прАгназировать не мешки грузить.
Ой+ написав:А проблема настають різні, колись як монголів пришкварило сонце, то підірвались шукати зелену травичку, заодно знищили купу держав. І зараз крім чисто економічних наслідків зміни клімату здатні спровокувати війни за ресурси.